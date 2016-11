Unreal Tournament: Mapper erhalten 5000 US-Dollar

Das hat sich gelohnt: Fünf Personen haben von Epic Games einen dicken Geldbetrag erhalten, weil sie Maps für Unreal Tournament gebaut haben. Das noch in Entwicklung befindliche Spiel steht offen für sämtliche Modifikationen und neue Inhalte. Und offenbar sind Community-Inhalte für Epic Games jetzt schon wichtig, obwohl sich das Spiel noch in der Pre Alpha-Phase befindet. Denn fünf mal 5000 US-Dollar zahlt man nicht einfach so aus.

Neue Maps für den Marktplatz

Bereits Anfang des Jahres veranstaltete Epic Games einen Mapping Contest, um die Community anzutreiben neue Maps zu erstellen. Dabei kamen beeindruckende Werke heraus. Aber auch abseits des Contests arbeiteten einige Personen in ihrer Freizeit an Maps. Nun hat sich Epic Games ein paar der besten Maps der letzten Monate herausgesucht und diese dem offiziellen Marktplatz des Spiels hinzugefügt. Dort können sie von allen Spielern kostenlos heruntergeladen werden. Diese Maps laufen damit auch auf den offiziellen Servern und können ohne Umstände online gespielt werden.

Der Marktplatz wird später eines der Herzstücke von Unreal Tournament. Darüber können Hobby-Entwickler ihre Maps, Mods, Skins und sämtliche andere Modifikationen anbieten – auch gegen Geld. Der Marktpaltz exisitiert aber jetzt schon zu Testzwecken. Nun hat Epic Games ihn genutzt, um den Spielern fünf Community Maps zugänglicher zu machen und gleichzeitig mehr Abwechslung in die noch kleine Auswahl an fertigen Maps im Spiel zu bringen. Die Autoren der fünf Maps wurden für ihre investierte Zeit und Arbeit gut belohnt: Jeder von ihnen erhielt 5000 US-Dollar.

Dass Epic Games finanzielle Mittel verteilt ist aber nichts Neues. Letztes Jahr starteten die „Unreal Dev Grants“, bei denen insgesamt 5 Millionen US-Dollar an ausgewählte Entwickler verteilt werden, die mit der Unreal Engine 4 arbeiten.

Übrigens verriet Community Managerin Stacey Conley, dass in Zukunft möglicherweise noch mehr Geld an Mitglieder der Unreal Tournament Community ausgezahlt wird. Spätestens jetzt ist es also an der Zeit den Editor zu starten.