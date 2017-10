Gran Turismo Sport: Die Demo wurde veröffentlicht

Nun ist es soweit, die Gran Turismo Sport-Demo wurde vor zwei Stunden veröffentlicht. Ihr könnt also jetzt schon eure PlayStation anschmeißen und sofort loslegen. Auf euch warten spannende und hitzige Rennen, mit großer Vielfalt und einer Mega-Grafik!

Wenn ihr anfangt die Testversion zu downloaden, dann fällt sofort erstmal was auf. Die Datei ist nämlich so groß , wie einige Spiele in ihrer Vollversion. Der Speicherplatz, welchen ihr benötigt liegt bei 43GB!

Was erwartet euch?

In der heute erschienen Demo gibt es schon sehr viele Inhalte auf die ihr euch freuen könnt:

Arcade-Modus: 3 Strecken werden euch dort zu Verfügung gestellt, auf denen ihr einfach nur den schnellen Fahrspaß erlaben könnt (Northern Isle, Dragon Trail, Colorado)

Sport-Modus: Hier könnt ihr unter Beweis stellen, wie schnell ihr wirklich seid, indem eure beste Rundenzeit gestoppt wird. „Nach einer Qualifikations-Session werden die Rennen mit bis zu 24 Autos auf der Rennstrecke bestritten. Alle Fahrer verfügen über ähnliche Leistungsfähigkeiten, damit jedes Rennen gleich, fair und hart umkämpft ist.“

Kampagnen-Modus: Dort wird euch dann letztendlich angeboten eure Fahrkünste unter Beweis zu stellen, dafür gibt es hier zahlreiche Herausforderungen, Missionen und Prüfungen, diese könnt ihr unteranderem in der Rennschule in 8 verschiedenen Events testen. Ihr könnt bisher zwei Missionen anspielen. Im Kampangen-Modus allgemein, gibt es drei verschiedene Strecken, und dazu auch vier Verschiedene Fahrzeuge.

Wenn ihr täglich mindestens 26 Meilen gefahren seid, dann wird euch ein neues Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Alle Belohnungen die ihr in der Demo freischaltet, werden am Ende auf die Vollversion von Gran Turismo Sport übertragen. Dazu zählen Fahrzeuge, Credits, Erfahrungspunkte, sowie auch eure persönliche Fahrer-Bewertung. Die Demo ist genau vier Tage für den Download verfügbar, ihr könnt euch außerdem in den beiden Kampangen-Missionen jeweils zwei neue Rennfahrzeuge erspielen. Die Vollversion von GT-Sport erscheint am 17. Oktober 2017 exklusiv nur für PlayStation 4.