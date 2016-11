Overwatch: Kostenloses „Schnupperwochenende“ Ende November

Wer sich bisher noch nicht so richtig entscheiden konnte, ob er bei Overwatch einsteigen möchte, der hat in der Zeit vom 18.-21. November 2016 die Chance das Spiel kostenlos auszuprobieren. Dabei können die drei Plattformen: PC, Playstation 4 und Xbox One genutzt werden.

In Deutschland startet das Test-Wochenende am 18. November um 20:00 Uhr. Ihr habt dabei die Möglichkeit alle bisherigen 22 Helden auf den aktuell vorhandenen 13 Karten zu spielen. Auch alle Game-Modi sind spielbar, wie z.B.: Schnelles Spiel, wöchentlicher Brawl, selbsterstellte Spiele etc.

Ihr könnt in dieser Zeit auch euren Account hochleveln, Lootboxen zu erhalten und verschiedene Anpassungen an den Helden vorzunehmen.



Natürlich macht Blizzard die Aktion nicht aus Jux und Tollerei. Sie wollen natürlich weitere Spieler für Overwatch begeistern und zum Kauf animieren. Damit der Schritt leichter fällt, kann man bei einem eventuellen späteren Kauf von Overwatch den bisherigen Fortschritt des Test-Wochenendes auf den neuen Account übertragen.

Wer also noch nicht ganz sicher ist, ob Overwatch das Richtige für ihn ist, der sollte sich das übernächste Wochenende dick im Kalender anstreichen.