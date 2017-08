Player Unknown’s Battlegrounds: Monatlicher Patch bringt First Person-Server und UI-Updates

Es ist wieder soweit: Der große monatliche Patch des erfolgreichen Shooter-Phänomens PUBG ist auf den Servern angekommen. Neben einem umfangreichen Update der Benutzeroberfläche erwarten uns auch die lange geforderten First-Person-Server. Hinzu kommt eine ganze Reihe an Bugfixes, verbesserte Animationen beim Looten und neue Hupen – natürlich bei den Autos, ihr Ferkel. Alle weiteren Änderungen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Die großen Neuerungen in der Übersicht

Schlagzeilen hat in den vergangenen Wochen vor allem die Tatsache gemacht, dass der Entwickler Bluehole eine leichte Verzögerung in das Spiel einbauen wollte, wenn man über die Drag&Drop-Funktion Gegenstände aufheben oder handeln wollte. Damit sollte das manuelle Looten per F-Taste wieder ein wenig in den Fokus gerückt werden, nachdem so gut wie alle Spieler nurnoch mit gedrücktem Tab durch die Gegend liefen und ihre Umwelt im Loot-Wahn beinahe vergaßen. Glücklicherweise wurde diese Änderung bereits zurückgenommen und so könnt ihr weiterhin ohne Verzögerung von Hütte zu Hütte ziehen.

Wer sich gern im offenen Kampf um die begehrten Airdrops austobt, wird mit der neuen MK14 EBR eine neue Waffe aus den Hilfspaketen ziehen können. Diese ähnelt der SKS und gehört somit auch zur Gruppe der DMR-Waffen, die allesamt 7.62 Munition benötigen. Hinzu kommt ein neuer Slider für das Sichtfeld, mit dem ihr im First-Person-Modus einstellen könnt, wie viel der Umgebung ihr sehen könnt. Passend dazu wurden Server eingeführt, die nur in der ersten Person bespielt werden. Aktuell ist man im Flugzeug und während der Landung noch in der dritten Person unterwegs, das soll sich aber schnellstmöglich ändern.

Zu den neuen Animationen bei der Verwendung von Medikamenten und Boostern gesellt sich ein überholtes Benutzer-Interface. Dort könnt ihr ab sofort jederzeit sehen, über welche Waffen und Rüstungen ihr verfügt. Wer häufiger von kurzen Verbindungsabbrücken geplagt war, hatte bis dato nichts zu lachen in PUBG. Sobald die Verbindung auch nur für eine Sekunde getrennt wurde, ploppte sofort ein Fenster auf und ihr wusstet, ihr würdet euch nicht mehr neu mit diesem Spiel verbinden können. Auch das ändert sich mit dem neuen Patch. Ab sofort solltet ihr jederzeit reconnecten können, wenn ihr kurz rausfliegt.

Die Patchnotes im Detail

Server Optimierung

Verbesserte Zäune, Türen und Fenster

Verbesserte Fahrzeugphysik

Client Optimierung

Verbesserte Speichernutzung für Objekte der Welt

Verbessertes Terrain-Rendering

Verbesserte Fahrzeugphysik

Verbesserte Benutzeroberfläche

Charaktere

Hinzugefügt: Zwei neue Gesichts-Presets und Frisuren für beide Geschlechter

Gameplay

Hinzugefügt: First-Person Server-Optionen für NA und EU Solo und Duo Spielmodi

Hinzugefügt: Option, toxische oder unfreundliche Spieler zu melden

Hinzugefügt: Verbesserte Kameraübergänge, wenn man den freien Modus deaktiviert

Hinzugefügt: Option, mit dem Xbox-Controller zu spielen

Hinzugefügt: Neue Soundeffekte beim Ziele

Hinzugefügt: Neue Effekte, wenn ein Charakter über verschiedene Oberflächen läuft

Gegenstände und Fahrzeuge

Hinzugefügt: Untere Schiene für die SKS

Hinzugefügt: Betätigung der Hupe mit der linken Maustaste, wenn auf dem Fahrersitz

Hinzugefügt: Neue Sounds der Motorrad-Reifen beim Fahren

Verringerte Chance, dass Fahrzeuge explodieren, wenn man im Terrain hängenbleibt

Verringerte Kanalisierung vom Erste Hilfe Koffer/Schmerzmittel auf 6 Sekunden

Verringerte Kanalisierung vom Sanitätskoffer/ Adrenalinspritze auf 8 Sekunden

Zeit zum Nachladen der VSS reduziert

Benutzeroberfläche

Hinzugefügt: Neue Hot Keys unter den Optionen

Hinzugefügt: Neue Option für V-Sync

Hinzugefügt: Ab sofort kann man zwei Tasten für eine Belegung wählen

Hinzugefügt: Mausrad hoch/runter als Hot Key

Hinzugefügt: Modus für Farbenblinde

Hinzugefügt: Titel einzelner Regionen

Hinzugefügt: Neue Option, Helm, Weste und Rucksack im UI anzuzeigen

Hinzugefügt: Neue Option, alle Waffen am rechten Bildschirmrand anzuzeigen

Bugfixes

Teilweise gefixt: Probleme mit Client-Abstürzen

Gefixt: Waffen, die zeitweise nicht feuerten, obwohl im Auto-Modus

Gefixt: Man kann keine Medikament mehr in Fahrzeugen unter Wasser verwenden

Gefixt: Drehung der Kamera, wenn man sich beim Zielen bewegte

Gefixt: Charaktere in 500 Metern Entferungen hören das Kreischen von Fahrzeugreifen nicht mehr

Gefixt: Nachlade-Sound wird nicht wiederholt, wenn man beim Fallenlassen einer Waffe nachlädt

Gefixt: Wahrscheinlichkeit von Regenwetter auf ursprünglichen Wert zurückgesetzt

Gefixt: Bug, bei dem man keine Aufsätze montieren konnte, wenn das Inventar voll war

Gefixt: Bug, bei dem Spieler durch Wände schauen konnten, wenn sie vor anderen Wänden scopen

Gefixt: Bomben außerhalb der roten Zone