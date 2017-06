Playerunknown’s Battlegrounds: 4 Millionen Verkäufe und über 100 Mio. Euro Umsatz

Playerunknown’s Battlegrounds: Monatliches Update bringt neue Waffe und viele Fixes

Letzten Donnerstag war es mal wieder soweit. Die Entwickler von Playerunknown's Battlegrounds, Bluehole, halten, was sie versprechen und brachten nun das zweite monatliche Update an den Start. Mit dabei sind viele Bug Fixes und einige Arbeiten an der Performance des Spiels. Zusätzlich gibt es noch neue Inhalte und Anpassungen. Die Anpassungen an der Performance galt vor allem dem Rendern von Oberflächen und Gegenständen wie Graslandschaft und Zäunen. Dadurch soll das Spiel nun natürl