PlayerUnknown’s Battlegrounds: Die meisten gleichzeitigen Spieler verzeichnet!

2017 ist das Jahr von PlayerUnknown’s Battlegrounds. Nicht nur, dass die Verkaufszahlen den Entwickler Brandon Greene verblüfften und Counter Strike: Global Offensive gefährlich werden. Der heiß begehrte Shooter hat es nun sogar an die Spitze der Steam Top-Games mit den meisten gleichzeitigen Spielern geschafft.

Brandon Greene selbst verkündigte die frohe Botschaft mit einem Screenshot auf Twitter. Aus diesem geht hervor, dass sich Playerunknown’s Battlegrounds mit 877,844 gleichzeitigen Spielern auf Platz eins der Liste katapultiert hat. Der Unterschied zu Dota beträgt rund 40,000 aktive Spieler, während Counter Strike: Global Offensive mit nur 538,211 aktiven Spielern ganz schön blass darunter aussieht.

#1 on @steam_games! Thank you all, once again, for the continuing support you are showing the #PUBG team <3 pic.twitter.com/aBPkP5O2Qg

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 27. August 2017