Playerunknown’s Battlegrounds: Entwickler sehen Spiel des Jahres-Nominierung kritisch

Erfolgreich, aber trotzdem bescheiden

Die Game Award Nominierungen wurden bekannt gegeben und, für viele wahrscheinlich wenig überraschend, ist auch Playerunknown’s Battlegrounds mit von der Partie. Schöpfer Brendan Greene ist aber der Meinung, dass PUBG diese Auszeichnung nicht verdient hätte. Trotz des großen Erfolges wäre dies ungerechtfertigt:

„Während ich einen Sieg für das Team extrem gern sehen würde, gab es in diesem Jahr einfach Spiele, die deutlich besser waren.“

Besondere Worte hatte er für The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Horizon Zero Dawn:

„Dies sind einfach unglaublich wundervolle Spiele. Ich glaube, sie werden vermutlich gewinnen. Ich hoffe es zumindest. Der Preis wäre für uns eine nette Feder im Hut. Aber ich weiß nicht, ob wir diese wirklich verdient hätten.“

Der Erfolg spricht für sich

Mehr als 20 Millionen verkaufte Einheiten und eine dauerhaft aktive Spielerzahl von rund 2 Millionen auf Steam sagt alles. Die Entwickler von PUBG haben scheinbar alles richtig gemacht. Auch ohne Auszeichnung sollte dies Lob genug für das Team sein. Aktuell wird die Release-Version 1.0 auf den Testservern ausprobiert. Im Dezember folgt dann die Version für die Xbox One. Diese wird heiß erwartet, denn sie könnte als Ersatz für den Konkurrenten Fortnite fungieren. Neben der Hauptkategorie ist PUBG auch für „Best ongoing Game“ und „Best Multiplayer Game“ nominiert.

