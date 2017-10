PlayerUnknown’s Battlegrounds: Knackt alle Rekorde

Gran Turismo Sport: Die Demo wurde veröffentlicht

Nun ist es soweit, die Gran Turismo Sport-Demo wurde vor zwei Stunden veröffentlicht. Ihr könnt also jetzt schon eure PlayStation anschmeißen und sofort loslegen. Auf euch warten spannende und hitzige Rennen, mit großer Vielfalt und einer Mega-Grafik! Wenn ihr anfangt die Testversion zu downloaden, dann fällt sofort erstmal was auf. Die Datei ist nämlich so groß , wie einige Spiele in ihrer Vollversion. Der Speicherplatz, welchen ihr benötigt liegt bei 43GB! Was erwartet euch? In de