PlayerUnknown’s Battlegrounds: Mittlerweile 20 Millionen Einheiten verkauft

Nicht einmal in ihren kühnsten Träumen hätten die Entwickler von PlayerUnknown’s Battlegrounds mit so einem Ansturm rechnen können. Bereits letzte Woche hatte man vermeldet, dass bisher 17 Millionen Einheiten des Survival Shooter verkauft wurden. Doch heute gelang den Entwicklern ein weiterer Meilenstein.

Nach einer Twitter-Meldung von Brendan „PlayerUnknown“ Green knackte das Spiel heute die Marke von 20 Millionen verkauften Kopien. Er fügte hinzu, dass man die Frustration über die aktuellen Spielfehler versteht und „hart daran arbeitet, um ein wirklich großartiges Battle Royal Erlebnis für jeden zu liefern.“

.@PUBATTLEGROUNDS reached an amazing milestone this weekend, passing 20 million copies sold!

I know a lot of you are frustrated by issues w/ the game but the team is working hard to deliver a truly great Battle Royale expierence for everyone. Bear with us, change is coming!

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 7. November 2017