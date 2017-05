Playerunknown’s Battlegrounds: Monatliches Update bringt neue Waffe und viele Fixes

Letzten Donnerstag war es mal wieder soweit. Die Entwickler von Playerunknown’s Battlegrounds, Bluehole, halten, was sie versprechen und brachten nun das zweite monatliche Update an den Start. Mit dabei sind viele Bug Fixes und einige Arbeiten an der Performance des Spiels. Zusätzlich gibt es noch neue Inhalte und Anpassungen.

Die Anpassungen an der Performance galt vor allem dem Rendern von Oberflächen und Gegenständen wie Graslandschaft und Zäunen. Dadurch soll das Spiel nun natürlich flüssiger und besser laufen. Zudem wurden viele Fehler behoben. Leider, müssen wir fast sagen, auch der, der das Geräusch vom Regen verhinderte. Aber auch das Stecken bleiben im Terrain oder dass einige Gegenstände nicht aufzunehmen waren, wurde behoben.

Balancing und Performance

Weiter wurde auch das Gameplay in einigen Teilen überarbeitet. Die Geschwindigkeit der letzten beiden Zonen wurde etwas reduziert, um den finalen Kampf spannender zu machen. Zusätzlich wurden einige Waffen angepasst. So macht die Vector etwas weniger Schaden und hat mehr Recoil als vorher. Die Schrotflinten verursachen nun ebenfalls weniger Schaden pro Pellet. Dafür hat die AKM jetzt aber etwas mehr Power in den Schüssen.

An die SKS könnt ihr nun auch ein Wangenpolster anbringen und an die Vector den Tactical Stock, der sonst nur für die M416 brauchbar war. Erwähnenswert ist sicherlich auch, dass die Methode für das Scope Rendering geändert wurde und somit nun das Zielen genauer macht. Hierzu hat Bluehole ein kleines Video bei Twitter gepostet.

We’ll have patch notes for our 2nd monthly update on Tuesday, but now a look at a targeting issue @toonerDev resolved over the weekend… pic.twitter.com/WxwlWHccV1 — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) 22. Mai 2017



Aber es wurde nicht nur an bestehenden Inhalten gearbeitet, sondern auch neue hinzugefügt. So gibt es nun auch ein einfaches Motorrad, welches sich auch in der Luft gut lenken lässt. Und eine neue Waffe wurde eingeführt. Die VSS oder auch WSS ist ein Scharfschützengewehr mit festem Schalldämpfer und 4x Scope, für die ihr 9mm Munition sammeln müsst. Diese Waffe gibt es aber nur in den Hilfspaketen vom Flugzeug oder eben ganz ganz selten auf der Karte.