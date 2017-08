Playerunknown’s Battlegrounds: Neuer Rekord mit 500.000 Spielern gleichzeitig

Playerunknown’s Battlegrounds ist ein Phänomen. Der „Battle Royale“ Shooter begeistert seit Monaten Millionen von Spielern und sicherte sich einen festen Platz in den Charts. Nun stellte der Titel einen neuen Rekord für die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler auf und drängte unter anderem auch etablierte Größen vom Thron.

So viele wie noch nie

Playerunknown’s Battlegrounds verkauft sich wie geschnitten Brot. Der Shooter, bei welchem bis zu 100 Spieler pro Match um das Überleben kämpfen, erreicht ständig neue Meilensteine. So konnten sich beispielsweise innerhalb von drei Monaten stolze vier Millionen digitale Kopien absetzen. Das einfache Spielprinzip kommt offenbar so gut an, dass kürzlich insgesamt 500.000 Spieler gleichzeitig Online waren und sich an die Gurgel wollten. Mit dieser Zahl stieß Playerunknown’s Battlegrounds den Erfolgsshooter Counter Strike: Global Offensive vom zweiten Platz. Nur Dota 2 hielt die Stellung und blieb auf Platz 1. Auch Brendan Greene, seines Zeichens Creative Director für PUBG zeigte sich auf Twitter sichtlich überrascht und bedankte sich für die Unterstützung.

Grund für die hohe Anzahl an Spielern ist, neben dem grundsätzlichen Konzept selbst, vor allem auch der Support seitens Entwickler Bluehole Studio. In monatlichen Updates werden neben neuen Waffen oder Kleidungsstücken auch Inhalte geliefert, welche dem Spiel neue Veränderungen am eigentlichen Gameplay liefern. So könnt ihr euch beispielsweise mit anderen Spielern verbünden und euch mit Waffen gegen eine große Anzahl an Zombies zur Wehr setzen. Mit dem jüngsten Update sind Spiele möglich, welche nur aus der First Person Perspektive gespielt werden können.

Das Spiekonzept

In Playerunknown’s Battlegrounds tretet ihr alleine oder mit eurem Freunden gegen andere Spieler an. Insgesamt 100 Leute können während eines Matches im Spiel sein. Euer Ziel ist es als einziger übrig zu bleiben. Um dies zu schaffen, sucht ihr euch auf einer verlassenen Insel Waffen und Ausrüstung zusammen. Verschanzt euch in Gebäuden, Jagd andere Spieler oder agiert aus dem Hinterhalt: Wie ihr das Spiel gewinnen wollt könnt ihr nach eigenem Ermessen entscheiden.

Ihr habt noch nie etwas von Playerunknown’s Battlegrounds gehört und wollt damit anfangen? Lest euch unseren Guide durch, damit ihr die besten Chancen auf Platz 1 habt.