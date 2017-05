Playerunknown’s Battlegrounds: Spieler gewinnt ohne einen Kill

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS: Steam Early-Access gestartet

Bei Steam is die Tage das Spiel PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS in den Early-Access gekommen. Das Battle Royale Game vom König des Genres Brendan Greene ist das erste eigenständige Spiel von ihm in Zusammenarbeit mit Bluehole. Greene ist bekannt als Schöpfer der Last-Man-Standing Mods der ARMA-Serie und von H1Z1: King of the Kill. PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS könnt ihr für knappe 30€ bei Steam erwerben. Closed Beta ist abgeschlossen Das Spiel befand sich zuvor in zwei Alpha Phasen