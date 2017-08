Playerunknown’s Battlegrounds überholt LoL auf Twitch

Schon seit längerem feiert Playerunknown’s Battlegrounds einen Ziegeszug nach dem anderen. Der Mehrspieler-Shooter von Bluehole entwickelte sich zu einem Liebling von Spielern, Streamern und Zuschauern. Nun konnte PUBG auf Twitch das ebenfalls sehr beliebte MOBA League of Legends bei den Zuschauerzahlen überholen. Selbst Branchengrößen wie Overwatch sind an dieser Aufgabe gescheitert.

In der Zeit vom 7. bis 13. August positionierte sich Playerunknown’s Battlegrounds das erste mal vor League of Legends. Innerhalb dieser Woche kam der Überlebens-Shooter auf 16,9 Millionen gesehene Stunden, während LoL dem mit nur 15 Millionen Stunden unterliegt. Dies ist in der Vergangenheit schon öfters vorgekommen, doch bis jetzt hatte es noch kein Titel geschafft, Lol ohne die Hilfe eines besonderen Events zu überholen.

Die Rangliste auf Twitch

So zum Beispiel hatte das MOBA Dota 2 in dieser Woche mehr Zuschauer als PUBG und LoL, doch dies ist mit der stattfindenden Weltmeisterschaft zu erklären. The Internation 2017 hatte mehr als 30 Millionen gesehene Stunden. Ansonsten konnte sich Dota 2 lediglich als Platz 4 in der Zuschauerrangliste einordnen. Nur Blizzards Kartenspiel Hearthstone teilte sich an normalen Tagen Platz 1 mit LoL Doch momentan scheint Playerunknown’s Battlegrounds alle überholen zu können.

Playerunknown’s Battlegrounds wurde im März 2017 als Early Access auf Steam veröffentlicht und soll noch in diesem Jahr für Microsofts Konsole Xbox One auf den Markt kommen. Derzeit arbeiten die Entwickler von Bluehole an einem anderen Kletter- und Sprung-System. Damit können die Spielfiguren bald durch Fenster springen oder über Mauern klettern können. Nebenbei sollen außerdem die Geometrie-Erkennung der Umgebung verbessert werden.