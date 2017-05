Playerunknown’s Battlegrounds: Waffen- und Schaden-Guide

Playerunknown’s Battlegrounds ist momentan das Online-Gaming-Highlight schlechthin. Battle Royal-Kämpfe waren noch nie so sehr begehrt wie zu dieser Zeit und das neue Meisterwerk des Machers von H1Z1: King of the Kill sticht besonders heraus. Zwar befindet sich das Spiel gegenwärtig noch im Early-Access, dennoch begutachten täglich über 100.000 Leute bei Twitch.tv die Streams der Spieler.

Wir hatten euch schon einen Guide bereit gestellt, der euch dabei helfen soll, nicht sofort das Schlachtfeld zu verlassen. Sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene gibt es da wertvolle Überlebenstipps. Nun wollen wir euch direkt im Kampf ein wenig unter die Arme greifen. Wir haben nützliche Informationen zu den einzelnen Waffen und den Schaden, den sie anrichten.

Der Reddit User AnarchySwitch hat das Ganze für uns in eine sehr schöne Übersicht gepackt, die uns auch farblich verdeutlicht, wann ihr tödlichen Schaden verursacht und wann ihr mehrere Schüsse braucht, um euren Gegner zu beseitigen.

Scharfschützengewehre

Ohne große Überraschung macht die AWM am meisten Schaden und ist sogar mit einem Level 3 Helm tödlich. Deswegen ist diese Waffe auch nur durch Versorgungskisten erhältlich, die von den Flugzeugen abgeworfen werden. Da der Kampf um diese Drops meist intensiv ist, ist es eben schwer, daran zu kommen. Da ist es sicherer, eine M24 auf der Karte zu finden. Diese ist aber meist in den gut besuchten Gegenden wie Georgopol oder der Milta Military Base zu finden. Mehr Glück könntet ihr bei der Kar 98 haben, die mit gutem Equipment immer noch ordentlichen Schaden macht und die meisten Gegner sofort killt, wenn der Helm nicht Level 3 und unbeschadet ist.

Sturmgewehre

Natürlich sind Scharfschützengewehre die geeignetsten Waffen, wenn es um Kämpfe über lange Entfernungen geht oder ihr einen sofortigen, unerwarteten Kill erzielen wollt. Aber die Aussault Rifles solltet ihr auch nicht außer Acht lassen. Nicht immer findet ihr eine Sniper, also könnt ihr euer Sturmgewehr auch mit den 4x oder 8x-Zoom ausstatten und über weite Entfernungen zielen. Der Schaden ist dann zwar geringer, aber ihr seid auch gleichzeitig für den Nahkampf gewappnet. Hier sind sich die AKM und die SCAR sehr ähnlich, genauso wie die M16A4 und die M416 oder auch HK 416 genannt. Hier gilt es eher, euren persönlichen Favorit zu finden.

Maschinenpistolen

Sie Submachine Guns (SMG) solltet ihr in der Regel nur mit euch tragen, wenn ihr noch keine weiteren Waffen außer vielleicht Pistolen gefunden habt. Aufgrund der geringen Reichweite nützt sie euch im weiteren Spielverlauf relativ wenig. Die einzigen Waffen, die sich lohnen würden, bis zum Ende bei sich zu haben, wenn das Schlachtfeld auf ein Minimum geschrumpft ist, wären die Tommy Gun oder die M249, die es aber wieder nur in den Air Drops zu finden gibt. Jedoch sind sowohl UMP als auch Uzi gerade am Anfang es Spiels starke Waffen, da sie im Nahkampf durch ihre hohe Feuerrate sehr effektiv sein können und nicht jeder sofort eine Level 3 Weste und einen Level 3 Helm findet.

Schrotflinten

Die Shotguns können gerade in engen Gebieten wie Häusern euch einen entscheidenden Vorteil geben. Sobald ihr aber angehalten seid, solche geschützten Gebiete zu verlassen und nicht darauf aus seid, jedes Mal euren Gegner zu überrennen und in den Nahkampf zu gehen, so werden diese Waffen recht schnell unnütz. Es hängt aber, wie gesagt, von der Situation ab, in der ihr euch befindet. Durch den sehr hohen Schaden der Waffen, habt ihr immer die Möglichkeit eure Gegner mit einem gezielten Schuss direkt zu vernichten.

Pistolen

Habt ihr noch keine geeignete Waffe, greift euch jemand mit der Bratpfanne an oder landet ihr mit zwanzig anderen in einem Gebiet, sind die Pistolen die schnellste Art, euren Gegner zu besiegen. Ansonsten ist eher nur der Revolver von Dauer zu benutzen, aber auch dieser wird von all den oben stehenden Waffen überflügelt. Diese solltet ihr also am ehesten wegwerfen, wenn ihr besseren Loot findet. Ansonsten kann eine Pistole aber auch über Leben und Tod entscheiden, wenn euch die Munition ausgeht und ihr schnell die andere Waffe zieht.