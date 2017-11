PlayerUnknown’s Battlegrounds: Xbox Version kann bei Amazon vorbestellt werden

Vorfreude steigt

Frohe Botschaft für alle Besitzer einer Xbox One oder einer Xbox One X. Nicht mehr lange und dann kann PlayerUnknown’s Battlegrounds, der beliebte Survival-Shooter auch auf der Microsoft Konsole gezockt werden. Um das Spiel direkt zu Release zu erhalten, bietet Amazon wieder an, das Spiel vorzubestellen. Im Shop könnt ihr das Spiel erwerben und bekommt es bequem am Erscheinungstag, dem 12. Dezember 2017 zu euch geliefert.

Gespannt auf die Performance

Man darf gespannt sein, ob man mit der Konsolen-Version eine optimierte und demnach flüssiger laufende Version des Spiels bekommt. Laut Aussage des Herstellers, sollen sich zu Release die PC und die Xbox One Version noch unterscheiden. Ob diese Aussage nur bezüglich Inhalten im Spiel getroffen wurde oder ob es sich dort auch um die Performance dreht, bleibt abzuwarten. Jedoch betreibt Hersteller Bluehole großen Aufwand, um die Bedürfnisse der Spieler zu erfüllen. Auch ein Grund, weswegen schon eine riesige neue Map in Arbeit ist.