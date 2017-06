Playerunknown’s Battlegrounds: Zombie-Modus kommt

Vier Lebende gegen die Meute – Für eine große Überraschung beim Xbox E3 Briefing sorgte am vergangenen Samstag der Auftritt von Mr. Playerunknown, Brendan Greene, höchstpersönlich. Der Erfinder des über die Maßen erfolgreichen Battle-Royale-Shooters kündigte dort nicht nur die Portierung des Hype-Titels für die Xbox One an, sondern sprach auch über die kommenden Wettereffekte und das Vaulting. Einen Tag nach der Messe wurde über Twitter nun ein gänzlicher neuer Spielmodus für Battlegrounds angeteased, der sich den untoten Zeitgenossen widmen wird.

Im strömenden Regen vor Zombies flüchten

Quelle: PC Gamer

Mit dem kommenden Monatspatch sollen endlich die dynamischen Wetterwechsel in den Shooter implementiert werden, die für noch mehr Atmosphäre und wechselnde Herausforderungen beim Überleben sorgen sollen. Regen, Nebel, blendender Sonnenschein: Die ganze Palette an Umwelteinflüssen soll auf die ohnehin schon panischen Spieler einprasseln.

Hinzu kommt auch das sogenannte Vaulting, also die Möglichkeit, deutlich effektiver über Motorhauben und Zäune zu klettern oder mit einem Hechtsprung aus besetzten Häusern zu fliehen. Die Waffennarren unter euch erwartet mit dem Update darüber hinaus ein schicker neuer Ballermann: Das Sturmgewehr OTs-14 Groza.

Inspired by @PUBGpartners on @Twitch, zombies are coming to PUBG. There’s no ETA yet but here’s a sneak peek. #PUBGxE3 pic.twitter.com/IKKAZnl4Ml — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) 13. Juni 2017

Für wirkliche Aufregung unter den Spielern sorgte in den vergangenen Tagen allerdings der Twitter-Kanal des Multiplayer-Shooters. Am 13. Juni kündigte dort eine Serie von Tweets den heißdiskutierten Zombie-Modus an. Ursprünglich eine fixe Idee von Streamern, die ihre Zuschauer dazu aufriefen, gegen die Vier schwer bewaffneten Spieler anzutreten und dabei so zu tun als wären sie Zombies, haben die Macher von Battlegrounds schnell reagiert und wollen nun ganz offiziell einen Modus in das Spiel bringen, der den Zombie-Gedanken aufgreift.

Das Prinzip Vier menschliche Spieler gegen viele menschliche Zombies soll beibehalten werden, aber wie genau die Spielvariante umgesetzt wird, ist bis dato nicht bekannt. Eine Community-Managerin versicherte jedoch, dass der Zombie-Modus keinen Einfluss auf die Entwicklung des ursprünglichen Battle-Royale haben wird.