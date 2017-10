PlayerUnknowns’s Battlegrounds: Kein Nachfolger aufgrund des Games-as-a-Service-Konzept

Kein Ende in Sicht

Der Hype-Train rollt und PlayerUnknowns’s Battlegrounds, kurz PUBG ist aktuell das Spiel der Spiele. Mittlerweile wurden 15 Millionen Einheiten des Spiels verkauft, womit das Spiel zu den erfolgreichsten Games des Jahres zählt.

Aktuell ist es nur im Steam Early-Access Programm erhältlich, bald jedoch wird es auch für die Xbox One veröffentlicht werden. Eine Version für die PS4 könnte noch kommen, jedoch gibt es dazu noch keine offizielle Meldung.

Nachfolger ist nicht in Planung

In einem Interview zwischen IGN und Brendan Greene von den Bluehole Studios, kam die Frage auf, wie es in Zukunft mit PUBG aussehe. Greene wies darauf hin, dass man in den kommenden Jahren nicht mit einem Nachfolger rechnen müsse. So soll der Survival Shooter auf Basis des Games-as-a-Service-Konzepts laufend weiterentwickelt werden.

„Nein. Wir bauen das Ganze auf Basis des Games-as-a-Service-Konzepts. […] Wir möchten das Ganze weiter verbessern und ihm den finalen Feinschliff verpassen. Wir wollen weitere Maps sowie weitere Assets hinzufügen und das Gameplay weiter verfeinern, während wir voranschreiten.“, Brendan Greene

Was in Zukunft noch alles für das Spiel geplant sei, möchten die Entwickler in Zukunft bekanntgeben.