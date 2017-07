PlayStation 4 Pro: Analyst kündigt Preissenkung zum Release der Xbox One X an

Laut dem Branchen-Analyst Michael Pachter wird Sony auf die Veröffentlichung der Xbox One X von Microsoft mit einer dauerhaften Preissenkung der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro reagieren. So will Sony sich zum Weihnachtsgeschäft in Stellung bringen und gegen die Gefahr der Superkonsole wappnen.

Microsoft zeigte auf der E3 2017 in Los Angeles seine Muskeln und führte uns die neue Xbox One X vor. Der neueste Spielekasten kommt vor allem mit einer noch nie dagewesenen Power an Hardware daher und verspricht, so ziemlich alle Spiele in 4k-Auflösung darzustellen. Durch die starke Hardware ergibt sich aber auch ein entsprechender Preis von 499 US Dollar zum Start am 7. November 2017. Deswegen will Sony zum gleichen Zeitpunkt mit den Preisen seiner Konsolen runtergehen, um dies auszunutzen.

„Microsoft ist nicht konkurrenzfähig“

Pachter geht darauf ein, dass das Weihnachtsgeschäft natürlich einige Schnäppchen bietet, aber Sony gezielt diesen Schritt gehen wird. „Meiner Meinung nach ist Microsoft nicht konkurrenzfähig,“ lautet seine Aussage. Weiter rechnet er vor, dass der Preis für eine PlayStation 4 Pro auf 349 US Dollar fallen könnte, eine einfache PS4 käme dann nur noch 249 US Dollar. Damit würde die Xbox One X einfach 150 US Dollar mehr kosten, als es beim Flaggschiff der Konkurrenz der Fall ist.

Sicherlich muss man kein Analyst sein, um die Prognose aufzustellen, dass Sony gut beraten ist, den Preis zu Weihnachten zu senken. Dennoch könnte dies zu einem argen Problem für Microsoft werden. Viele Fans berufen sich auch immer wieder auf die Liste der Spiele, die für die Konsolen erscheinen werden und da bietet Sony auch einige exklusive Titel an, die man für 150 US Dollar sich dann auch leisten könnte. Wir bleiben gespannt, wie sich der Markt entwickeln wird und halten euch auf dem Laufenden.