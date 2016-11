Playstation Experience 2016: Panels und Spiele im Überblick

Eine Erfahrung, die man machen muss?

Die Playstation Experience, Sony’s hausinternes Event für Spiel, Spaß, gute Laune und große Änkündigungen, kehrt zurück! Auf dem offiziellen Blog rund um die Konsole rückte Sony jetzt mit Details, Panels und dem Spiel-Lineup des Events heraus. Auch in diesem Jahr findet das Ganze natürlich wieder in Anaheim, Kalifornien statt.

Wie bei den meisten großen Events noch größerer Publisher startet die Sause mit einer Eröffnungs-Keynote. Diese wird am Samstag, den 3. Dezember um 10 Uhr Ortszeit stattfinden. Schnell nachgerechnet: Der Livestream startet für uns Westeuropäer also bequem ab ca. 19 Uhr. Wer die größten Ankündigungen direkt mitnehmen will, sollte sich die Zeremonie zum Start der Playstation Experience nicht entgehen lassen.

Die Panels in der Übersicht (MEZ)

Samstag, 3. Dezember:

12:00pm: Unangekündigtes Panel

1:00pm: Unangekündigtes Panel

2:00pm: Unangekündigtes Panel

Sonntag, 4. Dezember:

10:00am: Horizon Zero Dawn – Guerrilla Games entführt euch in die Welt von Horizon Zero Dawn und plaudert über die Geschichte und die Maschinen, die sie konstituieren.

12:00pm: Kinda Funny: PS I love You XOXO – Der bekannteste Playstation-Podcast wird live vor Publikum stattfinden und so ziemlich alle Neuheiten der PS Experience beleuchten.

2:00pm: Accessibility: Making Games for All Gamers – Lösungen zu Inklusion und vereinfachtem Zugang zu Spielerfahrungen werden euch vom Playstation-Team in Zusammenarbeit mit Entwicklern von Naughty Dog präsentiert.

Sollten sich weitere Informationen ergeben, informieren wir euch natürlich gern über die Inhalte dieser Panels. Neben diesen großen Panels, die sich einem speziellen Thema eingehend widmen, werden die Besucher der Playstation Experience natürlich auch das tun, was jeder auf solchen Events gern tut: Zocken. Bis dato stehen über 100 Spiele zum Anfassen. Die großen Titel, über die noch nicht gesprochen werden darf, sind in der folgenden Liste natürlich noch nicht enthalten.

Die Spiele der Playstation Experience im Überblick

2064: Read Only Memories

3on3 Freestyle

Aaero

Ace Combat 7

Batman: Arkham VR

Bound

Boundless

Brawlhalla

Chasm

Cosmic Star Heroine

Cryptark

Death Tales

Death’s Gambit

Destiny: Rise of Iron

Disc Jam

Divide

Drawn to Death

EarthNight

Eitr

EVE Valkyrie

Everything

Fallen Legion

Fantasy Strike

Farpoint

Flinthook

For Honor

Full Throttle Remastered

Future Unfolding

FutureGrind

Gang Beasts

Garou: Mark of the Wolves

GNOG

Graceful Explosion Machine

Gravity Rush 2

GT Sport

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone

Heart Forth, Alicia

Here They Lie

Horizon Zero Dawn

Human: Fall Flat

I Expect You To Die

Jenny LeClue: Detectivú

Just Shapes & Beats

Killing Floor 2

Knights and Bikes

Let It Die

Loot Rascals

Mages of Mystralia

Masquerada: Songs and Shadows

MLB The Show

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monsters and Monocles

Mosaic

NBA 2KVR

Nidhogg 2

Night in the Woods

Nioh

Obduction

Orcs Must Die! Unchained

Persona 5

Plague Road

Pox Nora

Psychonauts in the Rhombus of Ruin

Pyre

Rain World

Rainbow 6 Siege

Randall

Ray’s the Dead

Refactor

Resident Evil 7 biohazard

RIGS Mechanized Combat League (PS VR)

Robinson: The Journey (PS VR)

Salt and Sanctuary

Shadow Warrior 2

Shakedown: Hawaii

SmuggleCraft

Snake Pass

Sniper Ghost Warrior 3

Sonic Mania

Star Wars Battlefront Rogue One: Scarif

Star Wars Battlefront Rogue One: X-wing VR Mission

Statik

Street Fighter V

Sundered

The Church in the Darkness

The King of Fighters XIV

The Last Guardian

Tooth and Tail

Uncharted 4: A Thief’s End: Survival

Until Dawn: Rush of Blood

VR Worlds

Watch_Dogs 2

XING: The Land Beyond

Yakuza 0

YIIK: A Postmodern RPG

Yooka-Laylee

Competition kommt nicht zu kurz

Darüber hinaus zeigt sich Sony gastfreundlich und veranstaltet auf der Playstation Experience zwei renommierte Turniere:

Der Capcom Cup 2016 präsentiert euch die acht besten Spieler in Street Fighter V und wird insgesamt mehr als $350.000 an die Finalisten ausschütten, um letztendlich den Weltmeister zu küren. Das Turnier findet am 3. Dezember statt.

Die Call of Duty World League startet in ihre erste offizielle Lan-Übertragung mit ebenfalls acht Top-Teams des neuen Shooter-Krachers Infinite Warfare. Die World League wird am 3. und 4. Dezember ausgestrahlt.

Für mehr Informationen checkt den offziellen Playstation-Blog.