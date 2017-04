PlayStation Experience 2017: Farpoint, Gran Turismo Sport und mehr in München

Es war wieder soweit. In München traf sich alles was Rang und Namen hat und mit der PlayStation agiert. Auf der PlayStation Experience 2017 in München wurde uns alles rund um die Konsole von Sony geboten. Wir waren für euch vor Ort und haben uns reichlich umgeschaut.

Virtual Reality macht den nächsten Schritt

Highlights waren auf jeden Fall die ganzen Entwicklungen im Bereich der Virtual Reality. Gerade der First Person Shooter Farpoint hat doch sehr überzeugt mit seinem zusätzlichen haptischen Controller. Aber auch andere Spiele wie Ace Combat, Star Trek Bridge Crew, WipeOut und die VR Variante von Gran Turismo Sport haben durchaus unser Interesse an VR nochmal erhöht. Die Entwicklungen gehen gerade mit Farpoint und Star Trek Bridge Crew nun auch vermehrt in den Co-op-Modus und bietet dadurch noch so einiges mehr in der Zukunft.

Natürlich wurden aber auch kommende Titel für die PlayStation 4 angekündigt und vorgestellt. Zum Beispiel das Remake von Crash Bandicot von Activision oder Bethesdas neuer Streich Prey. Auf der PlayStation Experience 2017 wurden auf jeden Fall der ein oder andere Traum eines Zockers wahr.