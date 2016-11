PlayStation Network & Xbox Live: Hacker kündigen 44-tägige Downtime an

Alle Jahre wieder… Die letzten beiden Jahre sorgten Hacker, immer zur Weihnachtszeit dafür, dass die Server des PlayStation Network und Xbox Live nicht erreichbar waren. Die Folge: Millionen Spieler konnten nicht online spielen. Ein Hackerteam will auch dieses Jahr wieder für eine Downtime der Xbox-Live und PlayStation Network Server sorgen. Das Team, welches sich selbst Phantom Squad nennt, kündigte auf ihrem Twitter-Kanal an, dass sie ab dem 11. November die Server mit DDoS-Attacken angreifen werden. Dieses Jahr jedoch, sollen die Dienste um einiges länger nicht erreichbar sein.

Geplant seien Angriffe die 44 Tage anhalten und bis zum nächsten Jahr gehen sollen. Wie glaubwürdig die Drohungen des Hackerteams sind, bleibt abzuwarten. Sie behaupten zumindest, für die Angriffe auf das PlayStation Network und Xbox Live im letzten Jahr und für dem Angriff auf Steam vor kurzem verantwortlich zu sein. Derzeit gehen Experten davon aus, dass es sich bei dem Hackerteam um sogenannte Script-Kiddies handelt, die lediglich versuchen etwas Aufmerksamkeit zu erlangen.

Ob an den Drohungen tatsächlich etwas dran ist, erfahren wir an diesem Freitag. Letztes Jahr waren die Server der beiden Dienste lediglich für ein Paar tage nicht erreichbar. Ob die Hackergruppe eine Downtime von 44 Tagen überhaupt erreichen könnte, ist also fraglich.

Hopefully after the 44 days Xbox and PSN will learn the definition of security.

— Phantom Squad (@PhantomNations) 8. November 2016