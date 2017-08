PlayStation Now: Alle Infos zum Release in Deutschland

Nun ist es endlich soweit: Sonys eigener Streaming Dienst PlayStation Now geht auch offiziell in Deutschland an den Start. Mit diesem könnt ihr die Spiele des Publishers auf euren heimischen PC streamen. Hier habt ihr vor allem aus Spielen der PS3 Ära viel Auswahl.

Alle Infos zu PlayStation Now

PlayStation Now ist nun auch endlich in Deutschland erhältlich. Hiermit habt ihr, nach Sonys eigenen Angaben, Zugriff auf über 400 Spiele für PS3 und PS4. Diese werden gestreamt. Deshalb ist freier Spreicherplatz füt die Titel nicht möglich. Dafür muss eure Internetleitung entsprechend gut sein. Hier gilt eine Verbindung von mindestens 5 Mbit/s als Grundvoraussetzung.

Die Systemanforderungen

Um PS Now Nutzen zu können braucht ihr keinen High End Rechner. Sony hat die minimalen Systemvoraussetzungen veröffentlicht. Diese Lauten wie folgt:

CPU: Intel Core i3 mit 2GHz

Grafik: Intel HD Graphics 3000

2 GB RAM

Windows 7

Empfohlen werden dagegen:

CPU: Intel Core i3 mit 3,5GHz oder AMD A10 miit 3,8 GHz

Grafik: GTX 730 oder Radeon R7

Zudem müssen auf der Festplatte 300 MB Speicherplatz für den Dienst frei sein.

Abonnement und Spiele

Neben der PS Now App benötigt ihr zudem ein Konto bei Sony. Den Streaming Dienst könnt ihr für eine Woche kostenlos testen, danach sind dann 16,99 Euro monatlich fällig. Passt auf, dass ihr eure Probewoche rechtzeitig kündigt wenn ihr diese nicht erweitern wollt. Sonst müsst ihr nämlich automatisch für den folgenden Monat zahlen. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.

PC-Spieler können erstmals in den Genuss von exklusiven, nur auf Konsolen erhältlichen Spielen kommen. Nennenswert sind hier zum Beispiel Red Dead Redemption, The Last of Us, Killzone: Shadow Fall oder auch Uncharted 3. Das Angebot soll stetig erweitert werden. Eure Spielstände könnt ihr in einer Cloud speichern. Ansonsten sind auch Titel enthalten, welche es bereits auf dem PC gab. So kann man Bioshock Infinite oder auch Borderlands auf den Rechner streamen.

Ist PlayStation Now etwas für euch?