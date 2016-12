PlayStation Plus Angebote – Das erwartet euch im Januar

Ja bald ist es wieder so weit und ihr könnt euch als PlayStation Plus Member gespannt auf die kommenden Spiele freuen. Sony Interactive Entertainment gab nun die Titel, welche in der kommenden Woche kostenfrei für alle PlayStation Plus Member verfügbar sind, bekannt.

Doch erst einmal habt ihr noch bist zum 2. Januar Zeit, euch die kostenlosen Titel der letzten Angebote zu sichern. Darin befinden sich „Stories: The Path of Destinies“ (PS4), „Invisible, Inc.“ (PS4), „Hyper Void“ (PS4, PS3, PS Vita), „Tiny Troopers Joint Ops“ (PS4, PS3, PS Vita), „Color Guardians“ (PS4, PS Vita) und „VVVVVV“ (PS Vita). Von Strategie bis Arcade ist für euch vieles dabei.

PlayStation Plus – Die Angebote für Januar enthüllt

Nun möchten wir euch aber nicht länger auf die Folter spannen, ihr fragt euch sicher schon sehnsüchtig, was euch ab dem 3. Januar erwartet. Unter den kostenlosen Games befindet sich unter anderem das Point ’n Click-Adventure „Day of the Tentacle Remastered“, das Arcade-Rennspiel „Blazerush“ und ein Survival-Game mit dem Namen „This War of Mine: The Little Ones“. Natürlich erwaten euch noch einige Titel mehr, welche ihr euch schnappen könnt. Diese findet ihr in folgender Liste.

Ihr wollt PlayStation Plus Mitglied werden?

Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und Zocken!

