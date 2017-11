PlayStation Plus: Die Gratis Spiele im November

PlayStation Plus Angebote – Das erwartet euch im Januar

Ja bald ist es wieder so weit und ihr könnt euch als PlayStation Plus Member gespannt auf die kommenden Spiele freuen. Sony Interactive Entertainment gab nun die Titel, welche in der kommenden Woche kostenfrei für alle PlayStation Plus Member verfügbar sind, bekannt. Doch erst einmal habt ihr noch bist zum 2. Januar Zeit, euch die kostenlosen Titel der letzten Angebote zu sichern. Darin befinden sich "Stories: The Path of Destinies" (PS4), "Invisible, Inc." (PS4), "Hyper Void" (PS4, P