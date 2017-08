PlayStation Plus: Leak zeigt die kostenlose Spiele

Das PlayStation Plus Abo für Sonys Spielesysteme bietet euch verschiedene Vorteile: Neben Online Multiplayer und Rabatten im PS Store bekommen alle Abonnenten jeden Monat kostenlose Spiele geschenkt. Ein aktueller Leak zeigt uns die Titel für den kommenden Monat an. Dabei sind einige Spieleperlen.

PlayStation Plus bringt zwei Top-Titel

PlayStation Plus lockt viele Spieler mit den monatlich verfügbaren Titeln an, welche für Lau angeboten werden. Ein aktueller Leak zeigt nun zwei Spiele an, welche anscheinend im nächsten Monat für alle Abonnenten kostenlos verfügbar sein werden. Bei den Leak handelt es sich um einen gesponserten Post von Sony auf Facebook. Dieser besagt, dass unter anderem inFamous: Second Son bei PS Plus als monatlicher Titel zur Auswahl steht. Im PS4 exklusiven Spiel erkundet ihr eine große Open World mithilfe eurer Superkräfte. Vor allem grafisch hatte der Titel zum Release einiges zu bieten und auch gibt auch heute noch eine gute Figur ab. Als zweites Spiel wurde Child of Light genannt. Das eher ruhige Jump and Run konnte viele Fans für sich gewinnen und sticht auch mit seinem Art-Design hervor.

Holt euch noch die aktuellen Titel

Falls ihr euch noch die aktuellen Spiele des Monats schnappen wollt solltet ihr lieber schnell zugreifen. Bis einschließlich morgen könnt ihr euch noch Just Cause 3, Assassins Creed: Freedom Cry und weitere Spiele für eure Systeme von Sony durch das PlayStation Plus Abo besorgen. Eine komplette Liste mit allen aktuellen Angeboten und Rabatten findet ihr auf der offiziellen Seite des Stores. Das Abo kostet euch rund 50 Euro wenn ihr es ein ganzes Jahr nutzen wollt.