PlayStation VR: Alle Launch Trailer zu den Spielen

Heute ist es endlich soweit und PlayStation VR wird in die Hände von euch Zockern da draußen gegeben. Doch neben der Hardware erscheinen natürlich auch gleichzeitig jede Menge Spiele. Und weil man da schnell mal den Überblick verlieren kann, gibt es jetzt mal alle Launch-Trailer in einem Schwung.

Alle PlayStation VR Launch Trailer in der Übersicht

Auch Sony weiß ganz genau das es beim Thema Gaming nicht nur auf die Hardware ankommt. So gut diese auch sein mag, müssen am Ende natürlich die Spiele überzeugen. Da die Auswahl an Spielen zum Start von PlayStation VR nicht klein ist, gibt es nun einige Launch-Trailer für euch zu entdecken.

The Assembly

Bei The Assembly handelt es sich um eine interaktive Geschichte bei der von Anfang an VR im Focus stand. Ihr findet euch hier in einer moralisch zweideutigen Organisation wieder deren Geheimnisse es zu entdecken gilt. Dabei erlebt ihr die Geschichte aus zwei gegensätzlichen Perspektiven wobei ihr immer wieder vor schwierige Entscheidungen gestellt werdet.

RIGS- Mechanized Combat League

RIGS ist wohl eines der Aushängeschilder für PlayStation VR. Kein Wunder, denn schließlich steht hinter dem Titel Guerrilla Cambridge, welches schon mit Titeln wie Killzone Mercenary überzeugen konnte. Im Spiel steigt ihr dabei in die namensgebenden RIGS und tretet in Arenakämpfen gegen andere Spieler und Teams an.

Until Dawn: Rush of Blood

Wenn wir von VR reden dürfen Horrorspiele natürlich nicht fehlen. Mit Until Dawn: Rush of Blood erlebt ihr wohl die schaurigste Achterbahnfahrt eures Lebens. Das Ganze ist gepaart mit Charakteren und Settings, die ihr schon aus dem Grundspiel kennen dürftet.

Hustle Kings VR

Billard ist jetzt nicht jedermanns Ding, doch das könnte sich mit der VR-Version von Hustle Kings ändern. Hier könnt ihr nicht nur den Billard-Tisch in 3D genießen, sondern auch mal wirklich den Billard-Queue schwingen.

PlayStation VR Worlds

Bei VR dreht sich gerade viel um einmalige Erlebnisse. Genau die bekommt ihr mit VR Worlds. Ob tauchen mit weißen Haien, unterwegs als Gangster in London, oder rasante Rennen mit einem Asphalt-Board. Eine bunte Auswahl an Spiele, die wartet von euch entdeckt zu werden.

Battlezone

Hier ist der Name Programm. Steigt in einem Kampfpanzer und begebt euch in die Arena. Schaltet andere Panzer aus und setzt euch gegen andere Gegner wie fliegende Drohnen und mehr zu wehr.

Super Stardust Ultra VR

Super Stardust sollte jedem PlayStation-Spieler ja mittlerweile ein Begriff sein. Mit der VR-Version könnt ihr das Spiel aus einer vollkommen neuen Perspektive erleben. Wie immer heißt es Planeten verteidigen mit Hilfe eures kleinen Raumschiffs.

Tumble VR

Tumble dürften vielleicht die von euch kennen die schon vor der PlayStation VR Move Controller besessen haben. Tumble war nämlich seiner Zeit ein Launch-Titel für PlayStation. Vorstellen könnt ihr euch das Ganze als virtuelle Türme bauen. Wie immer ist hier jede Menge Geschicklichkeit gefragt womit ihr hier beweisen könnt das ihr ein ruhiges Händchen habt.

Doch das waren noch nicht alle Trailer und somit folgt hier die gesamte Bandbreite was euch bei PlayStation VR erwartet.