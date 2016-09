PlayStation VR: Knapp 7-minütiges Unboxing-Video

Am 13. Oktober hat das Warten ein Ende und Sony bringt seine eigene VR-Hardware auf den Markt. Die Jungs von Polygon haben schon vor der Zeit ein Päckchen in die Finger bekommen und präsentieren ihre Ausbeute in einem Unboxing-Video.

Das ist für euch dabei

Ihr gehört zu den Glücklichen, die sich rechtzeitig ein VR-Headset gesichert haben? Dann verrät euch dieses Video, was im Paket auf euch wartet. Wenn ihr euch aber lieber völlig überraschen lassen wollt, um den Augenblick zu genießen, solltet ihr vielleicht lieber einen Bogen um den Play-Button machen. Spoiler-Alarm! (Aber eigentlich gehen wir ja ohnehin davon aus, dass ihr genau wie wir viel zu neugierig seid, um nicht hinzuschauen.)

Wie ihr in dem Video sicherlich bemerkt habt, sind die beiden besonders von der Demo-Disc begeistert, die dem 399 Euro Set beiliegt. Heutzutage ist es eben auch mal eine schöne Abwechslung, wenn man nicht erst alles runterladen muss, sondern direkt loslegen kann! Leider ist für uns in Europa deutlich weniger dabei, als für die VR-Freunde in den USA. Wer wissen möchte, was genau die einzelnen Titel bieten, dann schaut doch nochmal hier vorbei!

Inhalte der Demo-Disc in Europa

DriveClub VR

PlayStation VR Worlds

Rigs Mechanized Combat League

Tumble VR

Battlezone

Eve: Valkyrie

Wayward Sky

Headmaster

Bei der amerikanischen Variante der PlayStation VR Demo-Disc sind mehr als doppelt so viele Titel vertreten.

Inhalte der amerikanischen Demo-Disc

Allumette

Battlezone

DriveClub VR

Eve: Valkyrie

Gnog

Harmonix Music VR

Headmaster

Here They Lie

Job Simulator

PlayStation VR Worlds

Resident Evil 7 Biohazard: Kitchen Teaser

Rez Infinite

Rigs Mechanized Combat League

Thumper

Tumble VR

Until Dawn: Rush of Blood

Wayward Sky

Within

Da kann man wohl nicht umhin, den Blick sehnsüchtig nach Übersee schweifen zu lassen. Grund dafür sind laut Sony sind unter anderem Altersbeschränkungen und Lokalisierungsanforderungen, die sich in Europa und den USA deutlich unterscheiden. Allerdings wurde auch in Aussicht gestellt, dass man die restlichen Demos dann eben über den PSN-Store runterladen könnte.

PlayStation VR kommt in zwei unterschiedlichen Preisklassen daher. Die 399 Euro Box beinhaltet nur das Headset, die nötigen Kabel und die Demo-Disc und ist auf jeden Fall die richtige Wahl für alle, die schon Move-Controller und die neue PS4-Kamera zu Hause haben. Für alle anderen, die das komplette Hardware-Set brauchen, ist vielleicht das 499 Euro-Paket.