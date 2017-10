PlayStation VR: Neues Modell mit technischen Neuerungen angekündigt

Far Cry 5: Soundtrack kommt von einem Star-Komponist

Star-Komponist für Far Cry 5 Far Cry 5 sieht nicht nur gut aus sondern bietet uns auch was für die Ohren. Der mehrfach ausgezeichnete Musiker Dan Romer wird die Musik zum Spiel komponieren. Romer war unter anderem an mehreren Filmproduktionen beteiligt für die er auch schon ein paar Preise abräumte. Die berühmteste Filmmusik von ihm stammt aus dem Film "Beasts of No Nation". Der Musikproduzent ist den meisten allerdings durch seine Single "Say Something" im Gedächtnis. Eine Ballade d