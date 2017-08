PlayStation VR: Preisturz durch neue Bundles

Ihr habt schon immer mit Sonys hauseigener VR Brille für die PlayStation 4 geliebäugelt, der Preis war euch aber noch zu hoch? Dann gibt es gute Nachrichten: Die PlayStation VR kommen nun in Bundles auf den Markt, bei welchem sich einiges an Geld sparen lässt. Auch in Deutschland können diese schon erworben werden.

PlayStation VR zum Sparpreis

Interessenten der VR Brille für die PlayStation 4 können sich freuen. Grund hierfür sind die Preissenkungen für Bundles mit der PS VR. Nachdem erst kürzlich die Kunden in den USA und Kanada die Brille zum Schnäppchenpreis ergattern konnten, ist ab heute auch Deutschland an der Reihe. Im Online Shop des Elektronikhändlers Media Markt könnt ihr folgendes bestellen:

1x PlayStation VR Brille

1x PlayStation Camera

2x PlayStation Move Controller

1x PlayStation VR Worlds

Falls ihr also nur eine PS4 besitzen solltet, bekommt ihr hier alle nötigen Komponenten um mit dem Eintauchen in die virtuelle Realität beginnen zu können. Der Preis beläuft sich hier bei 399 Euro. Ihr spart insgesamt also 100 Euro, welche ihr in passende VR-Spiele wie Resident Evil 7 Biohazard investieren könnt. Das Angebot findet ihr hier.

Werdet ihr bei dem Preis zuschlagen?