PlayStation VR: Tutorial Videos zeigen euch die Einrichtung

PlayStation VR: Was sagen die ersten Tests?

Genau in einer Woche fällt der Startschuss für PlayStation VR. Doch einige Pressevertreter hatten schon vorab die Chance sich in die virtuellen Welten aus dem Hause Sony zu begeben. Erfreulicher Weise geben viele davon uns schon jetzt einen recht genauen Einblick was wir am 13. Oktober erwarten dürfen. Die Kunst der Verpackung Bevor wir euch jedoch sagen was unsere amerikanischen Kollegen über die PlayStation VR Brille denken, gibt es natürlich erstmal die obligatorischen Unboxing-Videos.