PlayStation VR: Was sagen die ersten Tests?

Genau in einer Woche fällt der Startschuss für PlayStation VR. Doch einige Pressevertreter hatten schon vorab die Chance sich in die virtuellen Welten aus dem Hause Sony zu begeben. Erfreulicher Weise geben viele davon uns schon jetzt einen recht genauen Einblick was wir am 13. Oktober erwarten dürfen.

Die Kunst der Verpackung

Bevor wir euch jedoch sagen was unsere amerikanischen Kollegen über die PlayStation VR Brille denken, gibt es natürlich erstmal die obligatorischen Unboxing-Videos. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn natürlich fragt ihr euch zu Recht: Was kriegt man eigentlich für 400 Euro eigentlich nach Hause? Wie die Videos deutlich machen ist das eine ganze Menge. Neben der Brille selbst, braucht ihr nämlich noch einiges an Kabeln und eine zusätzliche Box um das gute Stück mit eurer PlayStation 4 ordnungsgemäß verbinden zu können.

Zudem hat sich Sony, ähnlich wie bei der PlayStation 4 auch, Mühe gegeben das Auspacken zu einem kleinen Erlebnis zu machen. Glaubt ihr nicht? Dann überzeugt euch mit den folgenden Unbxoing-Videos der PlayStation VR.

PlayStation VR Unboxing-Videos

Die ersten Meinung zu PlayStation VR

Da die Bemusterung schon recht vorzeitig von satten ging, konnten sich viele der Redaktion schon ihre Meinung zur Virtual Reality-Brille bilden. Das Fazit fällt dabei positiv aus. Loben tun die Tester dabei vor allem die Brille selbst. Speziell in Sachen Komfort hat die PlayStation VR hier die Nase vor der Konkurrenz, da sie deutlich bequemer sitzt und auch mehr Platz im Headset selbst vorhanden ist. Digital Foundry stellt dabei beispielsweise klar heraus, dass man PlayStation VR auch sehr gut in Verbindung mit einer normalen Brille nutzen kann, da einem das Headset nicht auf die Augen gepresst wird.

Gibt es auch ein „Aber“?

Zwar henkt die PlayStation VR in Punkto Auflösung ein wenig hinterher, doch scheint dies für die Tester kaum ein Problem zu sein. Sobald ihr einmal abgetaucht seid, fällt dies nur im direkten Vergleich wirklich auf. Womit wir beim einem der größten Bedanken der Tester wäre, denn aufgrund des niedrigen Preises bestand die Sorge, dass das leider unbeschreibliche Echtheitsgefühl vielleicht ausbleiben würde. Doch hier können alle Entwarnung geben, denn die virtuellen Welten von Sony funktionieren scheinbar wunderbar und verpassen euch von Gänsehaut bis runterfallende Kinnladen alles was man erwarten kann.

Jedoch scheint es insgesamt ein auch ein paar unschöne Aspekte zu geben. Punkt eins wären hier die Kamera und PlayStation Move welche mit Aussetzern zu kämpfen haben und bei Weitem nicht so genau ausfallen wie beispielsweise die HTC Vive-Controller. Besonders die Kamera scheint stellenweise auch nicht so genau zu sein wie es bei den Mitwerbern der Fall ist.

In Sachen Software fällt das Fazit jedoch noch recht verhalten aus, da bei vielen noch die Zeit fehlte um viele Spiele ausreichend unter die Lupe nehmen zu können. Eins steht jedoch für alle fest und zwar das sich der Erfolg oder Misserfolg an den Spielen messen wird. Wir werden PlayStation VR für euch in den nächsten Tagen natürlich auch genau unter die Lupe nehmen. Somit schaut öfter mal vorbei, um zu erfahren wie sich PlayStation VR in unserem Test schlägt.