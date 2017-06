Pokemon: Core RPG für die Switch bestätigt

Auf der E3 2017 in Los Angeles ging es heiß her. So gut wie jeder Publisher ist bemüht mit seinem Trailer die Aufmerksamkeit auf seine Spiele zu ziehen. Aber Nintendo hat dies geschafft auch ohne Video zu einem Spiel. Ein simpler Tweet brachte Millionen Fans weltweit in Ekstase. Denn es handelt sich dabei um die Bestätigung, dass ein Pokemon-Rollenspiel für die Switch entwickelt wird.

Es gab schon früher Pokemonspiele für Konsolen. Diese waren aber immer nur Ableger der eigentlichen Serie auf den Handheld-Konsolen. Vom Game Boy bis zum Nintendo 3DS gab es die eigentlichen Pokemon-Rollenspiele seit Jahren nur auf kleinem Bildschirm. Nun soll sich das ändern. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Über ein Jahr soll es noch dauern. Denkbar ist ein Release im November 2018, da die Pokemon Company mittlerweile immer am Ende des Jahres ein Spiel heraus gebracht hat. So war es mit den Spielen der sechsten Generation X/Y und Alpha Saphir und Omega Rubin und mit der siebten Generation Sonne und Mond. Dieses Jahr erscheinen mit Ultrasonne und Ultramond erneut zwei Spiele im November.