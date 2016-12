Pokemon GO: 200 000 mal die Erde umrundet

Fast ein halbes Jahr ist es her, dass Pokémon GO den Launch erhielt und bereits in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung war Pokémon GO der Mobil-Hit für Android und später auch iOS. Die Taschenmonster eroberten das Guiness-Buch der Rekorde und kletterten auf den Thron der erfolgreichsten Handy-Titel.

Die App, welche euch die niedlichen Tierchen auf der Straße fangen lässt, stellt alle anderen in den Schatten. Auch wenn der Hype um das Spiel nun wieder etwas abgeflacht ist, wird der Titel nach wie vor viel gespielt und bringt dem Entwickler Niantic satte Umsätze. Dies liegt wohl auch daran, dass das kreative Team des amerikanischen Entwicklers den Titel immer wieder mit neuen Inhalten füttert. Erst vor kurzem wurde das Spiel um einige Pokémon der zweiten Generation erweitert und lockt die Trainer wieder vor die Tür.

Pokémon GO: Die Statistiken der Nummer 1 App

Nach den kürzlich veröffentlichten Weihnachtsinhalten in Pokémon GO, wurde nun ein Video preisgegeben, welches euch einen Überblick über die Ausmaße des Top-Titels gibt. Das US-Studio bestätigte, dass die Spieler der App bereits rund 8,2 Milliarden Kilometer gelaufen sind, was umrechnet rund 200 000 Umrundungen der Erde bedeutet. Außerdem fangen die fleißigen Sammler ca 533 Pokémon am Tag. Diese Statistiken zeigen wieder einmal mehr, dass nach fünf Monaten lange nicht Schluss ist und Pokémon GO noch eine lange Reise vor sich hat. Umso besser für die Entwickler, welche immer weiter fleißig an dem Spiel arbeiten.

Verratet uns doch, wie viele Kilometer ihr schon gelaufen seid und wie viele Pokemon auf eure Kappe gehen!