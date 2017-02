Pokémon Go: 80 neue Monster und mehr kommen diese Woche!

Pokémon Go Entwickler Niantic hat verkündet, dass das Spiel diese Woche ein riesiges Update bekommen wird. Unter anderem sollen ganze 80 neue Taschenmonster von der zweiten Generation auf deinen Smartphone erscheinen können. Was sonst noch neu dazu kommt, haben wir für euch zusammen gefasst. Gotta Catch ‚em All!

Neue Features- Neue Spiellust bei Pokémon GO?

Die Pokémon aus der Johto-Region sind bald bei Pokémon GO zu finden.Ja der Hype um Pokémon Go hat sich verflüchtigt, nur noch wenige sind auf den Straßen unterwegs, aber vielleicht kriegen auch die neuen Updates wieder dazu, die Jacke anzuziehen und in die wilden kleinen Monster zu suchen und zu fangen.

Alle Johto Pokémon aus der Gold/Silber-Edition sind im Update enthalten und können eurer Sammlung hinzugefügt werden. So zum Besipiel auch Chikorita, Cyndaquil und Totodile. Auch gibt es zwei neue Item in eurem Trainer Arsenal: Nanab Berry (Nanabbeere) und Pinap Berry (Sananabeere). Erste wird Pokémon langsamer machen, so dass sie nicht gleich weglaufen. Beere Nummer Zwei ermöglicht es euch, nach einem erfolgreichen Catch doppelt so viele Süßigkeiten einzusammeln wie zuvor. Zusätzlich kommen noch neue Kleidungsoptionen(Hüte, Shirts, Hosen und weiteres) und Personalisierungen für euer Trainer Alter Ego raus. Außerdem soll es neue Evolutionsmöglichkeiten durch neue Items geben sowie ein verbessertes Gameplay.

Freut ihr euch? Lasst es uns wissen!