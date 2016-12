Pokémon GO: Ab sofort für Apple Watch erhätlich

Liebe Pokémon Jäger es kann wieder losgehen. Warum? Ganz einfach weil Pokémon GO nun endlich auch für die Apple Watch verfügbar ist. Solltet ihr also im Besitz der Smartwatch sein, könnt ihr jetzt also noch einfacher die Minimonster unterwegs fangen.

Lange war nicht klar wann Pokémon Go für die Smartwatch von Apple zum Download bereit steht. Immer wieder beteuerte Entwickler Niantic, dass es bald soweit sein wird. Das sorgte langsam für ein bisschen Unmut, denn diese Ankündigung gab es schon seit dem die zweiten Generation der Apple Watch der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Doch das Warten hat nun endlich ein Ende und alle Pokémon Trainer können sich jetzt Pokémon für die Apple Watch direkt aus dem App Store herunterladen.

Die Smartwatch soll sich dabei besonders gut für die Jagd eigen, da sie Vorstellungskraft und das altbekannte Gameplay weiter vermischt und euch so noch weiter ins Spielgeschehen eintauchen lassen soll. So hoffen die Entwickler, dass ihr so noch mehr zum Erkunden und Erforschen aufbrecht. Dank der Technik der Uhr könnt ihr nahtlos mit der App interagieren. Dabei sollen vor allem die Schnelltasten helfen, die Bedienung im Gegensatz zum Smartphone zu vereinfachen. Trotzdem müsst dann immer noch euer Handy aus der Tasche holen um Pokémon endgültig zu fangen. Doch es gibt natürlich noch Besonderheiten und so könnt ihr eure Spielsitzungen als ein Workout über die Apple Watch App eingeben, das in Richtung eurer persönlichen Aktivitätsziele zählt, und die Schritte bezüglich des Ausbrütens von Pokémon-Eiern verfolgen.

Um die Hauptfunktionen von Pokémon GO zusammenzufassen, ihr könnt:

Jede Spielsession als Workout eingeben, das in Richtung persönliche Aktivitätsziele zählt

Benachrichtigungen über nahegelegene Pokémon erhalten

Schritte während des Ausbrütens von Pokémon-Eiern zählen und Bonbons mit eurem Buddy-Pokémon erhalten

Benachrichtigungen über nahegelegene PokéStops erhalten und Items von diesen sammeln

Benachrichtigungen erhalten, wenn Eier ausgebrütet sind und Medaillen vergeben werde

Wer also eine Uhr sein Eigen nennt, der sollte doch schnell mal im App Store vorbeischauen und die App testen.