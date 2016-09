Pokémon Go: Bald auch für die Android Smartwatch

Erst vor kurzem hatte Niantic angekündigt, dass Pokémon Go Plus bald auf den Markt kommen soll. Aber vielleicht braucht man sich das Accessoire ja gar nicht holen, wenn man schon im Besitz einer Smartwatch von Android ist.

Einmal mehr waren Dataminer fleißig am Schürfen und haben neue Infos über den Mobile-Hit Pokémon Go ans Licht gebracht. Demzufolge wird die App auch bald mit diversen Android Smartwatches kompatibel sein. Wenn dem so ist, können sich Besitzer eines solchen Geräts die Anschaffung von Pokémon Go Plus vielleicht einfach sparen. Denn genau wie das Niantic-Accessoire wird die App auf der Watch im Hintergrund laufen. Bequem im Gehen werden also nicht nur Pokémon gefangen, sondern auch PokéStops abgegrast. Zusätzlich kann man wohl sogar benachrichtigt werden, wenn einem die Pokébälle ausgehen.

Die Entdeckungen im Detail

Die fleißigen Dataminer von PokemonGo Hub haben ihre Entdeckungen auch in einer kleinen feinen Liste zusammengetragen.

Die Android App beinhaltet eine komplett neues Pokémon Go Plus-Projekt, die auf eine Umsetzung der App auf Android Wear hinweisen.

Der Code der Anwendung ist als vollständig und fertig für den Release markiert.

Android Watch wird ebenfalls Bluetooth verwenden, um mit eurem Android Smartphone zu kommunizieren.

Die Kommunikation zwischen eurer Smartphone-App und eurer Android Watch ist chiffriert (AES).

Pokémon Go Plus arbeitet im Hintergrund, es ist also nicht notwendig, die Smartphone-App offen zu haben.

Eine Auswahl verschiedener Android Wear-Geräte werden unterstützt. Der Code scannt die Kenndaten der Uhr und passt sich dementsprechend an.

Einige Android Wear-Geräte sind auch mit iOS kompatibel. Die Anwendung, die gefunden wurde, deutet darauf hin, dass man eine Android Smartwatch mit iOS verbinden kann.

Wer den kompletten Bericht von der Schürfaktion durchlesen will, schaut am Besten bei den fleißigen Bienchen von PokemonGo Hub vorbei.

Wäre das für euch eine Alternative zu Pokémon Go Plus oder wollt ihr eure Liebe zum Franchise lieber offen auf der Brust tragen? Oder findet ihr diese Accessoires insgesamt unnötig und zieht eine Anschaffung gar nicht erst in Betracht? Schreibt eure Meinung dazu ruhig mal in die Kommentare.