Pokemon GO: Data-Miner entdecken Hinweise auf legendäre Pokemon

Die Fans von Pokemon Go überschlagen sich in ihren Spekulationen. Kommen im Zuge des GO-Festes in Chicago endlich die legendären Pokemon? Zwar gibt Niantic noch keine offiziellen Infos, dafür stießen Data-Miner im Code vom aktuellen Update für iOS und Android auf Hinweise auf die begehrten Legendären.

Die Code-Zeilen

Offenbar fand das Team von thesilphroad.com in den Versionen 1.39.0 (iOS) und 0.69.0 (Android) neue Icons und ein neuartiges Gewonnen-Banner. In weiteren Code-Zeilen lassen sich zudem mögliche Belege für Arktos, Mewtu und Co finden. Denn es wurde ein neues Attribut hinzugefügt, das für sämtliche Pokemon gilt und sich ‚IsLegendaryOrMythic‘ nennt.

Die Legendären scheinen schon im Spiel integriert, aber deaktiviert zu sein. Denn die Data-Miner fanden zudem eine Fehlermeldung bei der Zuordnung von legendären Pokemon zu Arenen – ‚DISABLED_LEGENDARY_KEY‘.

Im Bereich der Raid-Bosse wurde außerdem die Zeile ‚get_IsEventLegendary“ gefunden. Weiterhin soll im neuen Update ein Lugia Arenen markieren, in denen legendäre Raids stattfinden.

GO-Fest am Samstag

Ob nun wirklich schon am Samstag die legendären Pokemon kommen, bleibt abzuwarten. Schließlich gab es außer der Ankündigung, „Der Sommer wird legendär“, keine genauen Infos von Niantic zu dem Auftreten legendärer Pokemon.

Wenn sie kommen sollten, dann wahrscheinlich im Zuge der ‚Global Reward‘-Phase beim GO-Fest am Samstag den 22. Juli. Um diese Phase zu erreichen müssen die Spieler in Chicago und weltweit zuvor die Catch- und Mysteryphase bestehen. Nähere Infos, wann die Phasen stattfinden und was ihr dazu beitragen müsst, damit es zum ‚Global Reward‘ könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel zum GO-Fest.