Halloween Kostüme gibt es viele und auch sehr aufwendige, aber dieses Jahr war das durchdachteste und wahrscheinlich auch kreativste Kostüm, das zu dem Thema Pokémon Go.

Jedes Jahr sieht man neue sehr gut gestaltete und geplante Halloween Kostüme, darunter sind viele mehr kreativ statt authentisch. Und dann gibt es Kostüme wie das von Youtuber Mattcyborgelt.

Pokémon Go: Das beste Halloween Kostüm kommt von Pokémon Go

Der Youtuber Mattcyborgelt hat dieses einzigartige Halloween Kostüm mit dem Thema Pokémon Go gestaltet. Es ist nicht wie diese typischen Halloween Kostüm, in seinem Video zeigt er uns was alles in seinem Kostüm steckt, und dies ist mehr als gedacht. Er kam auf die grandiose Idee, sich als Pokémon Go App zu verkleiden. Für Halloween nicht gerade gruselig, aber dennoch sehr kreativ.

Sein Kostüm ist nur nett anzusehen, sondern auch interaktiv. Dreht man das Pokémon Go Logo, rollen aus dem Logo ein paar Pokébälle hinaus. Mit diesen Bällen kann man das Pikachu abwerfen, was sich in der Höhe seines Bauches befindet. Dies soll der Handy-Screen darstellen. Trifft man das Pikachu verschwindet es und es zeigt sich ein großer Pokéball, der mit einem Mechanismus die Fanganimation nachgestellt wird.

Mattcyborgelt teilt mit niemanden wie dieses Kostüm gestaltet ist, aber in dem Video ist klar zu erkennen, dass er Materialien wie Karton, Rohre sowie mehrere Spielzeug Pokébälle benutzt hat.

Wenn du an Halloween schon unterwegs ist, solltest du auch jedenfalls Pokémon Go spielen, denn das Event mit doppelten Bonbons für Aktivitäten ist immer noch aktiv. Geister Pokémon, wie Gengar, Golbat, Nebulak aber auch andere tauchen öfter auf als andere, dies kann dir helfen deine Pokémon Sammlung zu vervollständigen.

Das Event ist einschließlich bis zum 1. November 2016 spielbar.