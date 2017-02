Pokemon GO feiert den Pokemon Day mit Partyhüten für Pikachu

Ganze 21 Jahre ist es her, der Beginn einer der erfolgreichsten Spiele-Serien, welche heute ein riesiges Franchise und eine ebenso große Fan-Communuity hat: Am 27. Februar 1996 wurde das erste Pokemon Spiel in Japan veröffentlicht. Gefeiert wird der Pokemon Day auch bei dem Mobile Ableger Pokemon GO und zwar mit einem Partyhut-Pikachu, welches ihr nur in der Woche bis zum 6. März fangen könnt.

Gefeiert wird der Pokemon Day mit vielen Events und Aktionen

Neben dem drolligen Pickachu mit Partyhut in Pokemon GO erwarten euch noch so einige weitere Events und Promotions. So wird die neue und exklusive Kollektion der Gallery Figuren herausgebracht, welche speziell für Pokemon GO designt wurden und 17$ kosten.

Auch könnt ihr in Nostalgie schwelgen und euch auf Pokemon.com all die klassischen Pokemon Filme anschauen. Auch das Pokemon Trading Card Game Online erhält zum feierlichen Anlass Boni für euch. Bei Pokemon Shuffle wurden ebenfalls Events angekündigt. GameStop verkauft Bottle Caps für Pokemon Sonne und Mond und auf iTunes sind Pokemon Filme und Teile der Serie zu kaufen. Wenn ihr von alle diesen Pokemon Feierlichkeiten noch nicht erschlagen seid, könnt ihr auf Twitch den ganzen Tag Spielevideos von Pokemon aus den letzten Jahren ansehen.

Seid ihr von der Pokemon Ekstase gepackt und werdet an all den Events und Aktionen teilnehmen? Lasst es uns wissen!