Pokemon GO: Großes Event weltweit begonnen

Das große Fangen hat begonnen. Entwicklerstudio Niantic startet ein großes Event mit großen Belohnungen, wie zum Beispiel doppelten Erfahrungspunkten, doppelte Anzahl an Sternenstaub, längere Lockmodule und Porenta wird auf der ganzen Welt für 48 Stunden zu fangen sein.

Wie viele Pokemon können wir fangen?

Niantic vergibt natürlich nicht einfach so doppelte Erfahrung und Sternenstaub. Nach und nach werden die Belohungen freigeschaltet. Das Event läuft in drei Schritten ab: Für Schritt eins müssen weltweit 500 Millionen Pokemon gefangen werden. Die Belohnung dafür ist dann doppelte Erfahrung, Lockmodule arbeiten 6 Stunden lang und es erscheinen insgesammt mehr Pokemon auf der Welt. Schritt zwei wird ab einer Milliarde gefangenen Pokemon freigeschalten. Ab dann bekommt ihr zusätzlich die doppelte Anzahl an Sternenstaub. Beim erreichen der dritten Stufe müssen ganze zwei Milliarden Pokemon gefangen werden. Die Belohnungen lassen sich jedoch sehen. So wird es möglich sein ab erreichen der Stufe drei Porenta weltweit und Kangama in Ostasien für 48 Stunden zu fangen.

Niantic arbeitet momentan an einem neuen Update, dass eventuell den langersehnten PvP-Modus in das Spiel implementiert. Wir finden das Event als Ablenkung zu den ganzen Mikrotransaktionenärger eine willkommene Abwechslung und sind bereit die Arenen in der Umgebung wieder unsicher zu machen.