Pokemon GO: Hinweise auf Shiny Mewtu

Heute ist der letzte Tag, an dem ihr euch den legendären Elektrovogel Zapdos in Pokemon Go in den Raids fangen könnt. Davor konntet ihr euch ebenfalls die legendären Lugia, Arktos und Lavados sichern. Was nun folgt, hat Niantic noch nicht ganz durchblicken lassen. Einigen Dataminern soll es jedoch gelungen sein, Hinweise für neue Legendäre gefunden zu haben. Scheinbar soll sich bald das legendäre Mewtu in Pokemon Go fangen lassen.

Dataminer entdecken mal wieder die Hinweise

Das Update der Game-Master-Datei, in dem alle wichtigen Infos und Parameter gespeichert sind, soll darauf hinweisen. Offenbar hat Niantic Mewtu bereits vor dem Erscheinen generft. Denn die Werte für Attacke, Defensive und Ausdauer wurden zurückgesetzt. Wie stark das Psychopokemon in Arenen sein wird, ist trotzdem noch abzuwarten. Darüber hinaus haben die Dataminer auch entdeckt, dass Mewtu in seiner Shiny-Form als Raid-Boss auftauchen soll, denn das Modell für die Shiny-Form ist bereits im Spiel enthalten.

Was noch fehlt sind bislang die Fangraten des legendären Monsters. Diese Werte wurden noch nicht von Niantic festgesetzt. Dafür könnten sie das unmittelbar vor der Einführung von Mewtu ändern. Zwar hält sich Niantic damit die Möglichkeit offen, die Fangrate herabzusetzen, jedoch dürfte Mewtu trotzdem alles andere als leicht zu fangen sein.