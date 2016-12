Pokémon GO: Kommt schon bald für die Apple Watch

Während der Hype um Pokémon GO längst nicht mehr so groß ist, wie er es einmal war, versuchen die Entwickler alles daran zu setzen die Spieler bei Laune zu halten und mit neuen Updates und Features zu versorgen. In den vergangenen Wochen tauchten zahlreiche Updates auf, die den Spielern unter anderem neue Quests und neue Pokémon bescherten.

Um ein neues „Feature“ ist es in jedoch recht still geworden: Der Pokémon GO App für die Apple Watch. Diese wurde von Apple auf ihrer Keynote im September dieses Jahrs angekündigt. Mit der App soll es möglich sein alle Hauptinformationen des Spiels auf der Apple Watch anzuzeigen. Damit soll sie einen größeren Funktionsumfang haben als das „Pokémon GO Plus Armband“.

Pokémon GO App für die Apple Watch soll schon bald erscheinen

Erscheinen soll Pokémon GO für das Apple Gerät noch in diesem Jahr. Seit der Ursprünglichen Ankündigung im September gab es jedoch keine Infos mehr zu der App. Das sorgte für gerüchte und einige glaubten bereits, dass die Entwicklung eingestellt worden sei. Niantic zerstreute diese Gerüchte jedoch und kündigte auf ihrem Twitter Kanal an, dass die Apple Watch-Unterstützung schon „Bald“ erscheinen wird. Wann genau die App erscheinen soll und ob sie es noch in dieses Jahr schaffen wird, verriet Niantic bislang noch nicht.