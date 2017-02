PokÃ¨mon GO: Mehr Multiplayer-Funktionen in der Mache

Trainer gegen Trainer – In einem Gespräch mit der VICE haben die Entwickler des Erfolgshits aus dem letzten Jahr die Karten auf den Tisch gelegt und über den Erfolg des AR-Spiels und dessen Zukunft gesprochen. Der CEO von Niantic, John Hanke, kündigte vollmundig an, dass PVP-Kämpfe und das Tausch-Feature bereits in der Entwicklung sind. Darüber hinaus stehen vor allem Live-Events für Pokémon GO ganz oben auf der Liste der Macher.

Pokémon GO ist eine Erfolgsgeschichte, soviel ist sicher. Seit dem Deutschland-Release der mobilen App am 13. Juli 2016 bricht das Spiel mit Augmented Reality-Anbindung einen Rekord nach dem anderen. Bereits 30 Tage nach dem Launch wurde die App rund um Pikachu, Glurak und Co. über 100 Millionen Mal heruntergeladen und brachte damit nicht nur die Entwickler, sondern vor allem die Server ins Schwitzen. Lediglich 50 Millionen aktive User wurden damals von den Verantwortlichen angepeilt. Ende des letzten Monats, nur sieben Monate nach Veröffentlichung verzeichnet Pokémon Go Bruttoeinnahmen von über 1 Milliarde Us-Dollar und ist damit das schnellste Mobile-Game, das die magische Grenze erreichen konnte.

John Hanke, der momentan den CEO-Stuhl bei Niantic besetzt, hat jedoch größere Pläne für die Mobile-Sensation Pokémon GO. Nachdem es bisher vor allem darum ging, möglichst viele und seltene Pokèmon zu fangen und damit Freunde und Familie grün vor Neid werden zu lassen, sollen nun erstmals Multiplayer-Features den Weg in das Spiel finden. Hanke ließ in diesem Zusammenhang verlauten:

Die Rede ist von einem PVP-Modus, in dem ihr gegen eure Freunde antreten könnt, um zu schauen, wer die beste Ash Ketchum-Imitation an den Start bringt und einem Tausch-Feature, das euch ermöglicht, ungeliebte oder überzählige Taschenmonster euren Mitspielern zu überlassen.

Darüber hinaus wollen Niantic, Nintendo und die Pokémon Company vor allem das Gemeinschaftsgefühl des vergangenen Sommers wiederaufleben lassen, das den Erfolg der AR-App erst ermöglichte. Pokémon GO soll die soziale Erfahrung bleiben, die es bisher ist und darüber hinaus eine ganze neue Palette an Möglichkeiten bekommen, mit der realen Umgebung im Spiel zu interagieren.

John Hanke schließt das Interview mit folgenden Worten, die den Fokus auf Socializing und das gemeinsame Spielen noch einmal herausstellen:

My heart is really with events, and that’s something I really want us to try to solve in 2017. It’s complicated, though, to do them at the scale that Pokémon Go demands. But, to me, that would be the best demonstration of the vision of this company, which is all about playing games together, outside, with other people.