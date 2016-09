PokÃ©mon Go: Neue Spawn-Punkte und Nester?

Bisher ist es nur eine Hypothese im Pokémon Go Sub-Reddit The Silph Road, aber wie es aussieht hat Niantic an den Spawn-Punkten und Nestern gedreht, die wir bisher kannten.

Der Reddit-User PB34 hat in seinem Post eine Vermutung aufgestellt, die sich um die Spawn-Punkte und Nester dreht, die es im Mobile-Spiel Pokémon Go gibt. In mühsamer Kleinstarbeit haben engagierte Pokémon-Enthusiasten Maps für diese Orte zusammengestellt, die Trainern bei der gezielten Suche nach bestimmten Taschenmonstern helfen sollen. Solche Karten sind seit dem Launch-Tag des Spiels in Arbeit. Scheinbar hat Niantic beim letzten Update ein bisschen an diesen Punkten geschraubt.

Nutzt Niantic jetzt die Handy-Daten?

Die Vermutung liegt zumindest nahe. Bisher war es nämlich vor allem für Spieler auf dem Lande schwierig, mangels PokéStops und Spawns in dem Free2Play weiter zu kommen. Sollten sich die Spawn-Punkte dagegen den aktiven Geräten angepasst haben, wäre das zumindest ein Grund zur Freude für all diejenigen, die nicht gerade in der Nähe von Pokémon-Hotspots leben. Das ist allerdings reine Spekulation, denn einige Nutzer haben darauf hingewiesen, dass sich bei ihnen nichts geändert hätte.

Bei zahlreichen Spielern sind auf jeden Fall neue, bisher unbekannte Spots aufgetaucht. Bei anderen sind dagegen bislang zuverlässige Spots spurlos verschwunden. Einige Trainer haben auch gemeldet, dass sich das Pokémon selbst oder der zeitliche Abstand, in dem es spawnt, geändert hätte.

Niantic hat bisher nichts in dieser Richtung verlauten lassen und auch in den veröffentlichten Patch-Notes zum aktuellen Pokémon Go-Update ist von einer solchen Änderung nicht die Rede. Trotzdem haben bisher über 300 weitere Reddit-User dem ursprünglichen Post zugestimmt. Irgendwas ist da scheinbar doch im Busch.

Hat sich bei euch etwas an den Spawn-Punkten oder Nestern geändert? Oder ist in eurer Umgebung nach wie vor alles beim Alten? Lasst mal in den Kommentaren hören!