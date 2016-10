Pokémon GO: Neues Update bringt Fang-Bonus und mehr!

Pokémon Go: Neue Spawn-Punkte und Nester?

Bisher ist es nur eine Hypothese im Pokémon Go Sub-Reddit The Silph Road, aber wie es aussieht hat Niantic an den Spawn-Punkten und Nestern gedreht, die wir bisher kannten. Der Reddit-User PB34 hat in seinem Post eine Vermutung aufgestellt, die sich um die Spawn-Punkte und Nester dreht, die es im Mobile-Spiel Pokémon Go gibt. In mühsamer Kleinstarbeit haben engagierte Pokémon-Enthusiasten Maps für diese Orte zusammengestellt, die Trainern bei der gezielten Suche nach bestimmten Tasch