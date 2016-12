Pokémon GO: Neues Update heute erschienen

Niantic versorgt die Spieler von Pokémon GO auch weiterhin mit neuen Updates und veröffentlichte heute erneut einen Patch. Dieser erscheint auf iOS unter der Versionsnummer 1.21.0 und auf Android unter der Versionsnummer 0.51.0. Wer jedoch neue Features erwartet, wird enttäuscht, denn außer Fehlerbehebungen beinhaltet das Update nichts neues. So manch einer hatte sich im Vorfeld auf neue Feiertagsinhalte gefreut. Zumal das derzeitige Weihnachtsevent, von einigen Spielern als Enttäuschung gesehen wird.

Pokémon GO Update bringt Fehlerbehebungen

Im Pokémon GO Subreddit prognostizierte gar ein Nutzer, der mittlerweile als „falscher Prophet“ bekannt ist, dass Niantic zusammen mit dem Patch ein neues Event ankündigen würde. Wie es scheint, wird es jedoch bis auf weiteres kein neues Weihnachts-Event geben. Zumindest hat Niantic in den Patchnotes nichts erwähnt. Ein Neues Event scheint derzeit auch unwahrscheinlich. Denn die Entwickler sind mit Pokémon GO und dem Entwickeln neuer Inhalte derzeit ausreichend beschäftigt.

Behoben wurden mit dem Update folgende Dinge:

Ein Fehler, der inkorrekte Vibrations-Mitteilungen verursachte wurde behoben.

Die Tag und Nacht Modi wurden verändert, so das diese besser mit der Zeitzone des Spielers übereinstimmen.

Es wurden kleinere Textfehler behoben.

Hattet Ihr auch damit gerechnet das die Entwickler mit dem Update weitere Weihnachtsinhalte in Pokémon GO einfügen? Schreibt es uns in die Kommentare!