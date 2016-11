Pokémon GO: Neues Update veröffentlicht

Das Update für Pokémon GO, welches wir bereits letzte Woche ankündigten, wurde gestern offiziell veröffentlicht. Ab sofort steht es unter Android mit der Versionsnummer 0.45.0 und unter iOS unter der Versionsnummer 1.15.0 zum Runterladen bereit. Neben den schon bekannten Neuerungen, gib es auch noch weitere Äderungen die mit dem Update kommen.

Nachfolgend findet ihr die Patch-notes des neuen Updates.

Tägliche Boni in Pokémon GO

Wie bereits letzte Woche bekannt, bringt das Update tägliche EP und Item Boni mit sich. Für das erste gefangene Pokémon an einem Tag gibt es so 500 Erfahrungspunkte und 600 Sternenstaub.

Für das tägliche Besuchen eines Pokéstops gibt es einen Bonus von 500 Erfahrungspunkten und zusätzlichen Items. Der Bonus wird dabei größer, wenn ihr die Aufgaben an 7 Tagen hintereinander ausführt.

Dann bekommt ihr ganze 2000 Erfahrungspunkte und 2400 Sternenstaub für das Fangen des ersten Pokémons an einem Tag. Das Besuchen eines Pokéstops an 7 Tagen hintereinander, wird mit 2000 zusätzlichen Erfahrungspunkten und noch mehr Items belohnt. Der Zeitpunkt an dem ein Bonus erneut erlangt werden kann wird täglich um 12 Uhr morgens zurückgesetzt.

Zusätzliche Änderungen

Der Patch führt zudem noch ein Paar andere Änderungen ein, welche letzte Woche noch nicht bekannt waren. Wenn Ihr einen Arenaleiter besiegt, habt ihr für kurze Zeit als einziger die Möglichkeit ein neues Pokémon in der Arena zu platzieren. Außerdem verlieren gegnerische Arenen mehr Prestige, wenn eines ihrer regulären Teammitglieder besiegt. Des Weiteren wurden die Erfahrungspunkte, die ihr für das Trainieren in einer befreundeten Arena erhaltet, verringert.