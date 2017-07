Pokemon GO: So besiegt ihr Lugia und Arktos am besten

Mittlerweile ist das mobile Monster fangen nun schon ein Jahr alt. Zum Jubiläum von Pokemon GO hat sich Entwickler Niantic so einiges einfallen lassen. In Chicago gab es ein riesiges Festival zu Ehren des Spiels. Aber auch weltweit wurden alle Spieler bedacht. So habt ihr momentan die Chance, die legendären Pokemon Lugia und Arktos in einem Raid zu bekämpfen und anschließend zu fangen.

Da aber legendäre Pokemon auch in den Originalspielen nur schwer zu fangen sind, ist dies selbstverständlich auch bei Pokemon GO der Fall. Sie zählen zu den stärksten Raid-Bossen, die ihr herausfordern könnt. Damit ihr aber nicht zu sehr verzweifelt, haben wir euch mal kurz zusammengefasst, welche Pokemon euch dabei helfen könnten.

Arktos

Eis/Flug Pokemon

einfache Schwäche gegen Feuer, Elektro, Stahl

doppelte Schwäche gegen Gestein

etwa 6 Personen als Richtlinie für den Raid

Arktos ist ein Eisvogel, der in den verschneiten Gebirgen verirrte Wanderer wieder auf den richtigen Weg führt. Als Eis-Pokemon hat es die Schwächn Feuer, Stahl, Gestein und Kampf. Letztere wird allerdings von seinem zweitem Typ Flug neutralisiert. Das gleiche gilt für die Schwäche von Flug-Pokemon gegenüber Eis-Attacken. Dafür ist Arktos aber auch durch Elektro-Angriffe gefährdet und sogar doppelt schwach gegen Gesteins-Pokemon.

Als bester Angreifer eignet sich also vor allem Despotar, da es mit Feuersturm und Steinkante zwei typenstarke Attacken gegen Arktos aufweisen kann. Ein Set aus Eisenschweif/Steinkante wäre hier das beste. Aber auch Kabutops mit Antik-Kraft oder Steinkante kann sehr hilfreich sein. Durch die Typenkombination Wasser/Gestein hält es auch sehr gut den Attacken von Arktos stand. Aber es funktionieren auch die beiden Endentwicklungen der Feuerstarter Glurak und Tornupto, dazu Magneton und die beiden Entwicklungen von Evoli Blitza und Flamara.

Von den Angriffen her sind auch Geowaz und Rizeros mit Gesteins-Attacken effektiv, aber sie haben das Pech, als zweiten Typen Boden zu haben, wodurch sie gegen Eis-Attacken anfällig sind. Und wenn sie nur Attacken des Typs Boden beherrschen, dann ist dies gegen Flug gar nicht effektiv.

Ein Relaxo könnte auch immer helfen allein durch seine pure Stärke. Weitere gute Wahlen mit effektiven Attacken sind Arkani, Amoroso, Ampharos, Hundemon. Hingegen müssen wir leider von Dragoran abraten, da es als Drache/Flug Pokemon eine doppelte Schwäche gegenüber Eis-Attacken hat. Wer aber über kaum alternativen verfügt, kann es trotzdem einsetzen, da es letztendlich zu den stärksten, verfügbaren Pokemon gehört.

Lugia

Psycho/Flug Pokemon

einfache Schwäche gegen Gestein, Elektro, Eis, Unlicht, Geist

keine doppelte Schwäche

ab 8 Personen sehr gut zu besiegen

Über Lugia sagt man, dass es über das Meer herrsche und mit seinem Flügelschlag ganze Stürme entfachen kann. Es ist außerdem der Anführer über das legendäre Vogel-Pokemon-Trio Arktos, Zapdos und Lavados. Als Psycho-Pokemon ist es schwach gegen das, wovor die meisten Menschen Angst haben: Käfer, Geister und dunkle Kreaturen (Unlicht). Allerdings wird die Schwäche gegen Käfer-Pokemon zu einer Stärke durch den Flug-Typ von Lugia. Jedoch bekommt es dadurch die Schwächen Gestein, Elektro und Eis.

Hier müssen Spieler aber aufpassen. Da Lugia eben auf dem Meeresgrund lebt, beherrscht es auch Wasser-Attacken und kann damit Angreifer vom Typ Gestein ziemlich zusetzen. Dennoch bildet Despotar auch hier eine gute Kombination der Typen und bis auf mit Feuersturm verfügt es über starke Angriffe. Wer bereits ein Arktos gefangen hat, kann dies natürlich hervorragend gegen Lugia einsetzen mit seinen eiskalten Attacken. Ebenfalls effektive Attacken bieten Lapras, Geowaz und Rizeros (Vorsicht vor der Hydropumpe!), Blitza, Ampharos und Gengar.

Aber auch Relaxo kann erneut hilfreich sein und auch Aquana stellt eine Hilfe dar. Da es als Wasser-Typ nicht allzu stark von Lugia getroffen wird, kann es gut dagegen halten. Und die Wasser-Offensive macht normalen Schaden, was besser als nichts ist. Und natürlich Dragoran. Es hält die Angriffe von Lugia stand und weiß selbst mit ordentlich Power zu überzeugen.