Pokémon Go: Spieler mit gerootetem Smartphone außen vor

Ihr habt euch ganz gespannt das neue Update von Pokémon Go aufs Smartphone geholt und plötzlich läuft die App nicht mehr? Dann seid ihr vermutlich Besitzer eines gerooteten Geräts.

Pokémon Go blockt Rooter und Jailbreaker

Schon bevor das letzte Update überhaupt online ging, hatten die Entwickler von Niantic eine Warnung ausgesprochen. Die App würde zukünftig nicht mehr auf gerooteten Handys funktionieren. An einigen Spielern ist dieser kleine Zusatz wohl vorüber gegangen, denn trotz des Hinweises fühlten sich diese von der Fehlermeldung überrumpelt.

„Dieses Gerät/OS/Software ist nicht mit Pokémon Go kompatibel.“ So in etwa dürfte die Anzeige dann lauten. Eure einzige Wahl: das Update zurücksetzen. Andernfalls werdet ihr über diese Anzeige nicht hinaus kommen und der Zugang zum Spiel bleibt euch versagt.

Spieler verlangen ihr Geld zurück

Das wollen die Pokémon-Fans nicht auf sich sitzen lassen. Laut Reddit verlangen jetzt die ersten Nutzer ihr Geld für In-App-Käufe zurück, da sie das Spiel nicht länger nutzen können. Einer von ihnen hat detailiert dargestellt, wie es ihm bei der Auseinandersetzung mit Googles Kundenservice ergangen ist.

„Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn sie gerootete Geräte von Anfang an ausgeschlossen hätten“, schreibt GnothiSeauton. „Aber sowas zwei Monate nach dem Launch zu machen, nachdem solche User bereits Zeit und Geld in das Spiel investiert haben, ist eine absolute Unverschämtheit.“

Ob sich dieser Aufschrei durchsetzen kann, ist allerdings fraglich. Wirklich beschweren können sich schließlich nur Leute, die auch Geld ausgegeben haben. Alle anderen werden wohl in den sauren Apfel beißen müssen und zukünftig ein anderes Spiel spielen.

Schießt sich Niantic selbst ins Bein?

Die Sperre solcher Geräte soll die Sicherheit des Games erhöhen und auch Cheating vorbeugen. Aber viele der User rooten ihre Smartphones aus ganz anderen Gründen. Den meisten geht es einfach nur darum, dass Handy mehr den eigenen Bedürfnissen anzupassen, das ist vor allem bei Android-Usern der Fall. Für diese gibt es zwar die Möglichkeit, sich mithilfe eines anderen Programms wieder ins Spiel zu bringen, aber das ist ziemlich lästig, wenn man eigentlich bloß ein paar Pokébälle werfen möchte.

Wenn man bedenkt, dass Pokémon Go ohnehin mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen hat, erscheint diese Aktion irgendwie kontraproduktiv. Ob das ebenfalls im Update enthaltene Buddy-System den Ausgleich schaffen kann, bleibt abzuwarten. Geplant war schließlich, dass das neue Feature die Zahl aktiver User wieder ankurbelt.