Pokémon GO: Tägliche Boni kommen schon bald

Niantic bleibt auch weiterhin seinem Versprechen treu und bringt neue Updates die die Langzeitmotivation von Pokémon GO verbessern sollen. Der Entwickler kündigte nun in einem Blog Post ein neues Feature an. Dieses soll den Spielern, ähnlich wie bei Hearthstone, einen Grund geben, sich täglich in das Spiel einzuloggen.

Dabei handelt es sich um einen täglichen Bonus, den Spieler für das Erledigen diverser Aufgaben erhalten können. Unter den Boni befinden sich unter anderem Erfahrungspunkte und verschiedene Items. Der Bonus, den die Spieler erhalten wird zudem größer, wenn sie eine Aufgabe 7 Tage hintereinander erledigen.

Die täglichen Boni von Pokémon GO in der Übersicht

Täglich bekommen die Spieler 500 Erfahrungspunkte und 600 Sternenstaub für ihr erstes, an diesem Tag gefangenes Pokémon. Wer 7 Tage hintereinander ein Pokémon fängt, bekommt einen größeren Bonus von 2000 Erfahrungspunkten und 2400 Sternenstaub.

Für das tägliche Besuchen eines Pokestops bekommt man einen Bonus von 500 Erfahrungspunkten und zusätzliche Items. Für das Besuchen eines Pokestops in 7 aufeinander folgenden Tagen erhalten die Spieler 2000 Erfahrungspunkte und noch mehr zusätzliche Items. Welche zusätzlichen Items man bekommen kann, gab Niantic in dem Blog Post nicht bekannt.

Der Zeitpunkt an dem der Bonus zurückgesetzt wird, ist immer um 12 Uhr morgens. Wenn man also einen Bonus für das Fangen eines Pokémons um 20 Uhr erhält, ist man am nächsten Tag um 12 Uhr morgens wieder zu einem Bonus berechtigt. Wann genau das Update für Pokémon GO erscheinen wird, ließ der Entwickler noch offen.